El Valencia calienta la venta de Danjuma y ofrece contrato a un fichaje complementario

Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 09:43h.

El club ché no tira la toalla por Arnau Martínez

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El Valencia CF sigue buscando fórmulas para desatascar su complicado mercado de verano. Los focos se centran en la operación salida, pues ese es el camino más rápido para generar el espacio necesario y aumentar la capacidad económica para fichajes. Este problema es el que impide a Carlos Corberán poder contar para el estreno liguero con el deseado Arnau Martínez, aunque Arnaut Danjuma podría tener la llave.

El lateral derecho y capitán del equipo partió de titular en el empate del Girona en su estreno en LALIGA Hypermotion y completó todo el encuentro a buen nivel. Toda una declaración de intenciones que reafirma la postura del club catalán: ocho millones de euros o nada.

De momento, y a la espera del visto bueno desde Singapur, el Valencia CF se queda en los cinco millones de euros y no puede llegar a lo que solicita el Girona por Arnau Martínez. No obstante, en las últimas horas se está calentando la venta de Arnaut Danjuma.

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El Valencia calienta la venta de Arnaut Danjuma

Según informa Tribuna Deportiva, el extremo izquierdo está valorando seriamente su salida del club ché en el presente mercado estival. Su más que posible cambio de rol en los esquemas de Carlos Corberán, pues el futbolista se sentía titular, cambian su postura y explora opciones. Arnaut Danjuma está en el mercado y ya recibe intereses.

El periodista Mounir Boualin avanza desde Países Bajos el seguimiento de Ajax y PSV al atacante valencianista. La fuente citada anteriormente también coloca al NEC Nijmegen neerlandés como una opción para Danjuma.

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Por el momento, el Valencia no ha recibido ofertas por el extremo de Lagos, pero un ingreso importante por su salida podría desbloquear fichajes como el de Arnau Martínez. Eso sí, el club no regalará a un activo con el que sigue contando.

Ron Gourlay ofrece contrato a un fichaje complementario

El afamado periodista de mercado Santi Aouna pone el foco en William Mikelbrencis. El lateral derecho es el elegido para apuntar esa zona del campo, salga o no Dimitri Foulquier en este mercado veraniego. Aunque se prioriza la llegada de Arnau Martínez, el futbolista francés ya conoce la propuesta valencianista en lo contractual.

La citada fuente apunta a un contrato por tres temporada para un defensa de 22 años que sigue sin equipo tras desvincularse del Hamburgo alemán. Con la necesidad de ganar margen financiero frenando la operación, clubes franceses tientan al lateral derecho.