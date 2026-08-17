El Deportivo se decide por una terna de centrales y deja definido el último fichaje

Ángel Cotán 17 AGO 2026 - 08:46h.

Todo ello sin obviar la operación salida, muy necesaria

Fernando Soriano da una pista del mercado del Deportivo y responde a Yeremay: "Lo estáis viendo"

Compartir







El Deportivo de A Coruña regresa este lunes a la Primera División, y aunque todo lo eclipse el debut liguero, Fernando Soriano sigue trabajando en varias operaciones. Con dos semanas por delante de mercado estival, la dirección deportiva herculina se enfoca en acelerar las necesarias salidas, pero también en dos fichajes concretos.

Tras la disputa del Trofeo Teresa Herrera, cuerpo técnico y dirección deportiva acordaron los últimos movimientos que deben producirse en materia de llegadas. Antonio Hidalgo demanda un cromo más en el eje de la zaga y el Deportivo se decide por una terna de candidatos.

PUEDE INTERESARTE Julián Álvarez juega su última bala en el Atlético de Madrid y el Barcelona pone un límite

El Deportivo se decide por una terna de centrales... y el último fichaje

Según informa el periodista Matteo Moretto, el equipo blanquiazul sigue teniendo en su lista de primeras opciones a Lilian Brassier. Además, la citada fuente arroja una novedad importante, y es que, el Deportivo quiere entrometerse en un posible fichaje de la Real Sociedad y se interesa por la incorporación de Nathan Zézé.

PUEDE INTERESARTE Edin Terzic frena un aluvión de ofertas y da pistas del papel de un fichaje en el Athletic

Este defensa francés encarna una opción de futuro muy opuesta al tercer nombre que completa la terna y que desliza La Opinión A Coruña. El Deportivo sigue valorando la llegada de Juan Jesus como agente libre tras finalizar su contrato en el Nápoles.

En paralelo, Fernando Soriano ha dejado definido cuál será el último fichaje herculino para completar la primera plantilla. Con el nombre de Adama Traoré sobrevolando Riazor, el Dépor tiene claro que fichará un extremo derecho como guinda en ataque.

PUEDE INTERESARTE Exequiel Zeballos eleva la duda por su fichaje y el Celta prioriza seis operaciones

El ansiado regreso a Primera División

El nuevo Elche del argentino Martín Anselmi será el invitado del reencuentro del Deportivo, uno de los nueve clubes españoles que a lo largo de su historia ha sido campeón de Primera División, con la máxima categoría del fútbol español, 3.011 días y 8 años después de su último descenso.

El cuadro alicantino, mientras tanto, afronta el debut liguero con la plantilla aún por cerrar, pero con buenas sensaciones y en un escenario que le trae grandes recuerdos, ya que en Riazor logró hace 15 meses su último ascenso a Primera.

Con Altimira y Yeremay, dos de las piezas claves en el ascenso del Deportivo, todavía lejos del cien por cien a nivel físico para ser titulares, el técnico blanquiazul, Antonio Hidalgo, podría alinear de inicio un once muy parecido al que formó frente al Real Madrid en el Teresa Herrera. El delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, fichaje estrella del Dépor junto al portero Leo Román, y el joven Nsongo Bil parecen fijos en la delantera, al igual que Mario Soriano y Amatucci en la medular.

Luismi Cruz, una de las sensaciones de la pretemporada, y David Mella apuntan a los costados, por lo que la duda está en si Hidalgo mantiene al joven central polaco Bright Ede, uno de los fichajes veraniegos, junto al belga Lucas Noubi o sitúa a Miguel Loureiro en el centro del eje, ya que el italiano Quagliata tiene más opciones que Angeliño para ocupar el lateral izquierdo por el estado físico del exlateral del Roma.