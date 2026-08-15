El Valencia se posiciona por un posible descarte de Simeone y el fichaje se calienta

Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 09:59h.

Es una de las apuestas más recientes del club colchonero

Sorpresa mayúscula en el Atlético de Madrid con la última jugada por Julián Álvarez

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La competición doméstica echa a rodar este sábado con muchos frentes abiertos en el mercado de fichajes. El Valencia CF es uno de los conjuntos que piden a gritos refuerzos antes del cierre de la ventana estival, y aunque los esfuerzos se están centrando en cerrar la incorporación de Arnau Martínez, la entidad ché también trabaja en otros objetivos.

Sin obviar la más que posible venta de André Almeida, la parcela deportiva valencianista está priorizando las posibles llegadas a la plantilla. En este sentido, el club está muy atento a posibles oportunidades de mercado y una cesión desde el Atlético de Madrid se está calentando en las últimas horas.

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El Valencia se posiciona por un posible descarte de Simeone

Según informa el periodista Rodrigo Fáez, actualmente en la ESPN y conocedor del fútbol mexicano, el Valencia CF está muy atento a la situación de Obed Vargas. Tras aterrizar en el Metropolitano procedente de la MLS en el pasado invierno, el mediocentro protagoniza una de las grandes dudas veraniegas de Diego Pablo Simeone.

Rindiendo a buen nivel en la pretemporada, Obed Vargas busca convencer al 'Cholo' y quedarse en la plantilla rojiblanca, sin embargo, el overbooking en la medular le colocan con muchas opciones de salir antes del cierre de mercado.

Ante esta situación, el Valencia se posiciona ante una posible cesión del internacional mexicano. La citada fuente también coloca al Getafe CF tras los pasos de Obed Vargas. El centrocampista disputó 13 encuentros en el pasado curso con el Atlético de Madrid y podría terminar de adaptarse al fútbol español con un año de mucho rodaje en uno de los dos citados clubes.

Pese a la reciente inversión rojiblanca, activos como Morten Hjulmand, Pablo Barrios, Koke o Rodrigo Mendoza le cierran la puerta en estos momentos. A sus 21 años recién cumplidos, y con contrato hasta junio de 2030, el Atlético puede permitirse una cesión para no frenar la proyección de Obed Vargas.