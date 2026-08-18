En vídeo: Rodri y Cancelo pasan el reconocimiento médico y ya están disponibles para Hansi Flick
Los dos nuevos fichajes del FC Barcelona han pasado el reconocimiento médico para incorporarse cuanto antes a los entrenamientos
El guiño de Aymeric Laporte en las redes a los fichajes de Rodri y Joao Cancelo por el Barcelona
El FC Barcelona ya puede presumir de sus dos nuevos fichajes: Rodri Hernández y Joao Cancelo. Los dos futbolistas llegaron este lunes a Barcelona para firmar su traspaso y en la mañana del martes ya han completado el reconocimiento médico con el club para poder incorporarse cuanto antes a los entrenamientos con Hansi Flick. Todo apunta a que el club les presentará ante la afición en el torneo Joan Gamper en el Camp Noy este miércoles a las 20h. En el vídeo superior puedes ver cómo ha sido la llegada de los dos futbolistas con muchos aficionados vitoreando a los nuevos fichajes estelares.