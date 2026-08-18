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Joan Laporta celebra el fichaje de Rodrigo Hernández casi como un título: su reacción es histórica

Laporta festeja el fichaje de Rodrigo
Joan Laporta celebra el fichaje de Rodrigo Hernández. ElDesmarque
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Joan Laporta celebra el fichaje de Rodrigo Hernández. A falta de que el traspaso sea oficial y con la presentación retrasada por temas burocráticos, el presidente del FC Barcelona ha almorzado este martes con el centrocampista español en un conocido restaurante de la Ciudad Condal. Allí se han juntado decenas de aficionados blaugranas, expectantes por ver a los dos protagonistas. Rodri ha salido con una sonrisa, pero la reacción de Laporta ha sido mucho más efusiva y casi como si hubiera logrado un título.

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