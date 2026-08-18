El presidente del Barça, puño en alto tras comer con el centrocampista

El Barça ya ve "difícil" el fichaje de Julián Álvarez y desliza la fecha de su adiós definitivo

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Joan Laporta celebra el fichaje de Rodrigo Hernández. A falta de que el traspaso sea oficial y con la presentación retrasada por temas burocráticos, el presidente del FC Barcelona ha almorzado este martes con el centrocampista español en un conocido restaurante de la Ciudad Condal. Allí se han juntado decenas de aficionados blaugranas, expectantes por ver a los dos protagonistas. Rodri ha salido con una sonrisa, pero la reacción de Laporta ha sido mucho más efusiva y casi como si hubiera logrado un título.