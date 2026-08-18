Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 17:02h.

El director deportivo ha iniciado conversaciones por el jugador, una opción de presente pero, sobre todo, de futuro

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La Real Sociedad sigue trabajando para cerrar algunos fichajes que eleven el nivel competitivo de la plantilla. Con la temporada ya en curso, aunque a la espera de debut, el conjunto txuri urdin busca reforzar la defensa y nombres como el de Édson Álvarez cobran fuerza en las últimas horas. Sin embargo, no es el único que en las oficinas de Zubieta monitorizan para incorporar en los próximos días. Y es que Erik Bretos ha establecido los primeros contactos para interesarse en un jugador por el que, en estos momentos, negocian Borussia Dortmund y FC Barcelona.

Hablamos de Héctor Fort, defensa del FC Barcelona. El lateral diestro, de 20 años y 1.85 metros de altura, ha vuelto al FC Barcelona después de su cesión al Elche CF, donde no pudo demostrar su calidad debido a una grave lesión en el arranque de la temporada pasada. Sin embargo, desde el conjunto barcelonista aún guardan mucha confianza en él. Eso sí, también son conscientes de que es un jugador cotizado y que podría protagonizar una salida importante que daría oxígeno al club para inscribir a los cinco fichajes que tiene en liza: Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bisiwu, y, de manera inminente, Joao Cancelo y Rodri Hernández.

En este sentido, la urgencia del Barcelona por encontrar ingresos en las apenas dos semanas que restan del mercado de fichajes hacen pensar en una venta. Para ello, según adelanta Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, el Borussia Dortmund ha avanzado más en las conversaciones con el club barcelonista. Tanto es así que, de hecho, el interés viene desde hace varias semanas y están en una fase más adelantada.

Tanto es así que llegaron a plantear a Héctor Fort incluso como moneda de cambio en la operación de Karim Adeyemi. Sin embargo, el extremo alemán acabaría recalando en el Camp Nou mediante un traspaso simple. Ahora, gracias a las buenas relaciones entre las dos entidades, el equipo aurinegro podría aprovechar para hacerse con el defensor, quien, a todas luces, no tiene sitio en el primer equipo azulgrana.

La Real Sociedad, una de las alternativas de Héctor Fort para salir del FC Barcelona

Sin embargo, no es la únca opción que tiene sobre la mesa. Y es que el propio jugador también vería con buenos ojos un traspaso a la Premier League, aunque apenas se han avanzado opciones en esa línea. Por si fuera poco, según el propio Matteo Moretto, la Real Sociedad también ha establecido conversaciones para tratar de hacerse con el jugador.

En este momento, la Real Sociedad cuenta con Jon Aramburu, Iñaki Rupérez y el lesionado Álvaro Odriozola como laterales derechos y, aunque Héctor Fort también puede jugar en el perfil izquierdo de la defensa, ahí están Aihen Muñoz, Sergio Gómez y Jon Balda, toda vez que se certificó la salida de Javi López al Feyenoord. De este modo, no se podría descartar una nueva salida en el conjunto txuri urdin para que llegase este jugador. Aunque, de momento, habrá que esperar novedades para saber si la situación ha escalado a algo más que un mero acercamiento.