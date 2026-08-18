Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 13:11h.

Los dos fichajes de Erik Bretos como alternativa a Aguerd en la Real Sociedad

Sin llegadas al vestuario de la Real Sociedad hasta la fecha

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El mercado de fichajes sigue tachando fechas y la Real Sociedad continúa sin cerrar ninguna incorporación con LALIGA EA SPORTS ya iniciada. Por el camino se han truncado algunas opciones, aunque la tónica habitual ha sido la calma. Ahora que la ventana estival entra en su recta final, Erik Bretos intensifica tareas y tiene en su agenda a un futbolista para el ataque que ya estuvo en el radar txuri urdin en el pasado.

Se trata de Gonzalo Plata. Según informa Noticias de Gipuzkoa, Erik Bretos ya ha iniciado contactos con el entorno del jugador ecuatoriano para tantear su fichaje. Plata, extremo diestro por naturaleza, juega actualmente en el Flamengo, donde no atraviesa su mejor momento. Pese a tener contrato en vigor hasta 2029, se plantea salir del club y es ahí donde aparece la Real Sociedad.

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Pero el equipo de Pellegrino Matarazzo no es el único interesado en el horizonte. Por él también han preguntado clubes como el Mónaco y otros de la liga rusa. Su fichaje no supondría un enorme desembolso económico e incluso el cuadro gipuzkoano podría tantear su incorporación en propiedad. De momento no hay ofertas sobre la mesa a la espera de novedades.

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Alternativas para el centro de la zaga

Otra posición que busca reforzar la Real en este mes de agosto es el centro de la defensa, después de que la vuelta de Nayef Aguerd se truncara en el último momento. Debido a ello, Erik Bretos ha intensificado tareas en busca de otras alternativas. Algunos de los nombres que manejaba el club incluso antes de la opción del marroquí eran los de Ladislav Krejci y Nathan Zézé.

La Real aún debe meter una marcha más para cerrar contrataciones a tres días de su estreno liguero frente al Betis en La Cartuja. Por delante, algo menos de dos semanas para que el mercado eche el cierre.