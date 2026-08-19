Alberto Cercós García 19 AGO 2026 - 19:46h.

En el Barça asumen el no definitivo sobre Julián Álvarez y ya se mueven hacia un nuevo objetivo

Por qué Julián Álvarez no juega hoy con el Atlético de Madrid ante el Málaga CF

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El FC Barcelona empieza a asumir que la operación por Julián Álvarez es prácticamente imposible y ya ha activado una alternativa de primer nivel. El delantero del Atlético de Madrid ha sido durante semanas la gran prioridad de Deco para reforzar el ataque de Hansi Flick, hasta el punto de que el club azulgrana llegó a plantear una oferta de 100 millones de euros —90 fijos más 10 en variables—. Sin embargo, la postura del Atlético ha sido inamovible: Julián no está en venta. Miguel Ángel Gil Marín ha transmitido internamente que no contempla desprenderse del argentino, ni siquiera ante cantidades muy elevadas, y mucho menos para reforzar a un rival directo. El propio Enrique Cerezo insistió este miércoles en que el delantero "nunca estuvo en venta" y se mostró convencido de que recuperará el cariño de la afición.

La situación ha provocado una auténtica guerra de mensajes alrededor del futbolista. Julián, durante el Mundial, dejó clara su voluntad de cambiar de aires, mientras el Barça esperaba que esa postura ayudara a desbloquear la negociación. El Atlético, por su parte, ha respondido cerrando filas y reivindicando que el jugador tiene contrato y forma parte fundamental del proyecto de Simeone. El técnico argentino también ha tenido que gestionar el conflicto, hasta el punto de dejar a Julián fuera de la convocatoria para el debut liguero ante el Málaga, oficialmente por su falta de ritmo después del Mundial, aunque el contexto alrededor de su futuro ha añadido todavía más tensión. Gil Marín, además, ha llegado a trasladar que no vendería al delantero ni por 200 millones.

Deco activa el Plan B: Lautaro Martínez

Ante este escenario, el Barcelona habría decidido cambiar de objetivo. Según la información de Jijantes, recogida en las últimas horas, Lautaro Martínez pasa a ser ahora la principal opción del Barça si, como todo apunta, la vía de Julián Álvarez queda definitivamente descartada. Deco ya habría mantenido contactos con el entorno del delantero del Inter de Milán para conocer su situación y las posibilidades de una operación que, sobre el papel, también presenta enormes dificultades. Lautaro no es un simple plan de emergencia: el argentino lleva años estando en el radar azulgrana y su perfil encaja con la búsqueda de un delantero capaz de asumir protagonismo goleador y asociativo.

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El problema es que convencer al Inter puede ser incluso más complicado que hacerlo con el Atlético. Lautaro es el capitán y una de las grandes referencias del conjunto italiano, además de tener contrato hasta 2029, por lo que el club de Milán no tiene ninguna necesidad de desprenderse de él. El Barça tendrá que valorar, por tanto, si existe margen económico para realizar una propuesta suficientemente atractiva y, sobre todo, si el Inter está dispuesto a abrir la puerta a una salida. Después de semanas persiguiendo a Julián, Deco cambia de argentino, pero no de dificultad: Lautaro se convierte en el nuevo gran objetivo del Barça para el '9'.