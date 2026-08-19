Por qué Julián Álvarez no juega hoy con el Atlético de Madrid ante el Málaga CF

Alberto Cercós García 19 AGO 2026 - 19:18h.

Este miércoles el Atlético de Madrid se estrena en LaLiga sin Julián Álvarez

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Julián Álvarez no estará este miércoles en el estreno liguero del Atlético de Madrid ante el Málaga CF. El delantero argentino se ha quedado fuera de la convocatoria para la primera jornada de LaLiga, una ausencia que inevitablemente vuelve a poner el foco sobre el enorme ruido que rodea a su figura desde hace semanas. Sin embargo, el motivo de su baja es estrictamente deportivo: su pretemporada ha sido demasiado corta. Julián Álvarez disputó con Argentina la final del Mundial y, por ese motivo, se incorporó recientemente a los entrenamientos del conjunto rojiblanco. Apenas acumula una semana de trabajo con el grupo y todavía no está en condiciones físicas para afrontar un partido de máxima exigencia.

La decisión llega, además, en el peor contexto posible para evitar interpretaciones. Julián ha protagonizado durante todo el verano uno de los grandes culebrones del mercado después de trasladar su deseo de abandonar el Atlético y fichar por el Barcelona. El conjunto azulgrana ha intentado acercarse al delantero, mientras el club madrileño se ha mantenido firme en su postura de no negociar su salida. Una situación que ha generado dudas sobre el compromiso del argentino y que ha alimentado todo tipo de especulaciones alrededor de su ausencia ante el Málaga.

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Simeone explica la ausencia de Julián

Pero desde el Atlético insisten en separar ambos asuntos. Diego Simeone explicó en rueda de prensa que no existe ningún castigo ni toque de atención al atacante y que la prioridad es recuperar progresivamente su estado físico. «Este partido no le vemos en condiciones de participar, espero que en estos cuatro días evolucione un poco más», señaló el técnico argentino. El Cholo quiere contar con Julián cuanto antes y, de hecho, espera que pueda estar disponible para el próximo encuentro ante el Villarreal, una vez haya completado más sesiones de entrenamiento y alcance un ritmo competitivo suficiente.

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En la misma línea se ha pronunciado Enrique Cerezo. El presidente rojiblanco ha vuelto a cerrar la puerta a una posible salida y ha defendido públicamente, en ElDesmarque, la importancia de Álvarez para el proyecto: «Es fundamental» para el equipo, mientras que este mismo miércoles aseguró que confía en que el delantero se gane a la afición «en dos partidos». Por tanto, su ausencia ante el Málaga no debe interpretarse como una respuesta del Atlético a su deseo de marcharse al Barça. Es, sencillamente, una decisión deportiva motivada por su tardía incorporación tras el Mundial. El verdadero examen de Julián comenzará cuando esté físicamente preparado para volver a jugar.