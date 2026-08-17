Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Málaga para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 AGO 2026 - 12:16h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Atlético de Madrid y Málaga de la jornada 1

Julián Álvarez vuelve a entrenar con el Atlético de Madrid después de la reunión con Simeone y Alemany

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El Atlético de Madrid se mide al Málaga CF en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en el encuentro correspondiente a la primera jornada de LALIGA EA Sports, fijado para el miércoles 19 de agosto a las 21:00h. Los de Diego Pablo Simeone comienzan la competición oficial con la obligación de hacerse fuertes en casa desde el primer minuto, aunque condicionados por el escaso rodaje de sus internacionales y los movimientos del mercado. Por su parte, el conjunto de Juanfran Funes afronta un esperanzador, pero exigente reestreno en la máxima categoría, dispuesto a plantar cara en un escenario de máximo nivel tras su retorno a la élite.

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid presenta ciertas incógnitas en su esquema 5-3-2 debido a la tardía incorporación a la dinámica grupal de varios internacionales. Jugadores como Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena y Julián Álvarez acumulan pocas sesiones de entrenamiento con el grupo, mientras que Alexander Sørloth causa baja por lesión. Jan Oblak defenderá la portería rojiblanca. En la zaga, uno de los fichajes de este mercado, Alejandro Grimaldo se adueñará del carril zurdo, con Robin Le Normand (a la espera de ver si el club cierra a 'Cuti' Romero y si el técnico cuenta con él de inicio) y Dávid Hancko en el eje central, acompañados por uno entre Pubill o el canterano Jorge Domínguez, mientras que en la derecha Llorente disputa el puesto con Giuliano Simeone. La medular estará comandada por Pablo Barrios, junto a otro de los fichjaes, Morten Hjulmand, aunque puede que Simeone elija a Koke. Por delante de los dos estará uno entre Kang-In Lee, otra incorporación en este mercado, o Baena. Finalmente, en el ataque, Ademola Lookman ocupará una de los puestos de arriba y el otro será para Arnau Ortiz o Julián Álvarez, a expensas de saber si Simeone contará con el '19' de inicio.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Málaga:

Portero: Oblak

Defensas: Llorente/Giuliano, Pubill/Jorge Domínguez, Le Normand, Hancko, Grimaldo

Centrocampistas: Barrios, Hjulmand/Koke, Kang-In Lee/Baena

Delanteros: Arnau/Julián, Lookman

Posible alineación del Málaga

El Málaga de Juan Funes comenzará LaLiga con un esquema 4-2-3-1. Alfonso Herrero defenderá la portería malaguista tras ser una pieza clave en el ascenso. En la línea defensiva, Carlos Puga actuará en el lateral derecho y uno entre Salinas y Rafita ocupará el carril zurdo. En el centro de la zaga, Einar Galilea estará acompañado por Izan Merino, desplazado al puesto de central como solución de emergencia. En la medular, el doble pivote estará formado por Ramón Enríquez y uno entre Rafa Rodríguez o Ángel Recio, situando a Dani Lorenzo en la mediapunta. Por la banda derecha la estrella del conjunto andaluz, David Larrubia, mientras que en el sector izquierdo Joaquín Muñoz se disputa la titularidad con Juan Cruz, cedido este verano por el Leganés. En la punta de lanza, Carlos Ruiz ‘Chupete’ será la referencia.

Posible once del Málaga frente al Atlético de Madrid:

Portero: Herrero

Defensas: Puga, Merino, Galilea, Salinas/Rafita

Centrocampistas: Rafa Rodríguez/Ángel Recio, Ramón Enríquez, Lorenzo, Larrubia, Joaquín/Juan Cruz

Delanteros: Chupete