Fran Duarte Madrid, 19 AGO 2026 - 08:09h.

José Mourinho habló sin tapujos del fichaje de Rodri en la entrevista con Josep Pedrerol para El Chiringuito y no ha dudado en confesar lo que habló con el jugador y por qué se frustró su fichaje

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Rodrigo Hernández ha sido uno de los fichajes más mediáticos de este mercado veraniego. El centrocampista ha acabado en el Barça después de negociar con el Real Madrid. El propio Rodri confirmó en su renovación que su primera opción siempre fue el club azulgrana y ahora hemos conocido mucha más parte de la historia directamente de la boca de José Mourinho en la entrevista en exclusiva con Josep Pedrerol en El Chiringuito. El nuevo entrenador del Real Madrid estuvo muy involucrado en las negociaciones con Rodri y, tal y como él mismo confiesa, llegó a hablar en varias ocasiones con el jugador. El técnico portugués ha confesado que fue en esas conversaciones cuando se dio cuenta de que Rodri no iba a venir al Real Madrid y ha explicado por qué.

Mourinho no ha dudado en valorar el mercado de fichajes del Real Madrid y asegura que no le falta ningún fichaje, ni si quiera el de Rodri. “Yo no digo que no habrá más fichajes, porque el mercado está abierto. Pero si me preguntas directamente si está cerrado, para mí sí, está cerrado”, responde el técnico portugués. “Me gusta mucho la plantilla que tengo. No me hace falta Rodri. Tenemos soluciones, tenemos calidad, tenemos jugadores que a lo mejor tú los miras y tú los analizas por lo que han hecho. Pero a mí me gusta también pensar que tengo la capacidad de mejorar jugadores y que un jugador que hoy es este, mañana puede ser un jugador diferente y mejor. Tenemos una gran plantilla, una plantilla hecha”.

La conversación de Mourinho con Rodri

“Hablé un par de veces”, confiesa Mou cuando Josep Pedrerol le pregunta por si habló con Rodri mientras el Madrid negociaba su fichaje. “El Real Madrid le hace una oferta muy buena. Yo pienso que la relación Real Madrid-Manchester City es muy buena. Sin negociar con el Manchester City, el club ha tenido contactos con Rodri, le ha hecho una oferta importante. Rodri ha tenido dudas, ha tenido dudas, ha dudado. Lo que yo pienso que ha pasado, y te hablo de mí, es que las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí”, desvela el entrenador merengue.

“Un jugador extraordinario y muy correcto con nosotros, nada de negativo a decir, pero yo pienso que Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces. Tú contactas y el jugador te pregunta cuándo tengo que ir. Es un poco este el concepto. Pero él muy correcto con nosotros y le deseo bien, no demasiado bien obviamente, pero le deseo bien”, sentencia el técnico del Real Madrid.

Para zanjar el tema, Mou da su opinión sobre el fichaje final de Rodri por el Barça y si lo ve cómo una victoria en los despachos del eterno rival. “Las victorias son en campo. Las victorias son los puntos, son los títulos. Ahí están las victorias”.