Basilio García Sevilla, 02 OCT 2026 - 21:18h.

Llevaba 286 días sin jugar con el Sevilla y no completó ni media hora

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Lo de Marcao ya supera lo increíble. El central brasileño del Sevilla FC ha vuelto a jugar este viernes en el XV Trofeo Antonio Puerta ante el Aston Villa, pero apenas ha durado en el campo 25 minutos hasta volver a lesionarse. Una historia que se repite y que deja claro por qué Luis García Plaza, José Ignacio Navarro y todo el mundo en el club estaban deseando que se marchara.

Por una cosa o por otra, nunca es el año de Marcao, y tampoco tiene pinta que vaya a serlo la temporada 2026/27. El defensor no jugaba un partido con el Sevilla desde la visita al Real Madrid del 20 de diciembre de 2025, día en el que no solo fue expulsado, sino que además profirió insultos a Muñiz Ruiz. Eso le acarreó una sanción de seis partidos, pero en ese periodo se partió un dedo del pie, se canceló su inscripción en LALIGA para poder inscribir a Neal Maupay…

Al final de la pasada temporada empezó a entrenar, pero en pretemporada volvió a caer y hasta este viernes, 2 de octubre de 2026, 286 días después de su última aparición, no había vuelto a vestirse de corto. Era la primera vez que Luis García Plaza lo alineaba para un partido, ni siquiera ha podido hacerlo ni en los amistosos de pretemporada, y solo ha durado un cuarto del tiempo reglamentario para desesperación del sevillismo, que ve cómo, un año más, el sueldo más alto de la plantilla no va a aportar absolutamente nada.

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Pitos y lágrimas

El jugador, que se lesionó sin que mediara alguna acción de un rival de por medio, vio cómo Quintero González paraba el juego para que fuera sustituido. Agachó la mirada al suelo y no pudo contener su tristeza, llevándose la mano a la cara y saliendo del campo apesadumbrado. El brazalete fue para Agoumé y su sitio en el campo lo ocupaba Juan Iglesias.

Sin embargo, esta vez la grada no respondió al mal momento del futbolista, sino que se llevó una sonora pitada. La aportación de Marcao desde el campo al Sevilla desde que llegó en 2022 ha sido nula, acumulando una lesión detrás de otra. Esta es la decimotercera que sufre desde que llegara. Además, tras la ampliación de contrato que aceptó en 2025 para ayudar al club a inscribir, su vinculación acaba en 2028. Eso sí, visto lo visto, es más que probable que el club haga todos los esfuerzos posibles para que, como mucho, la etapa de Marcao en el Sevilla llegue hasta 2027.