Marcao sigue sin contar para García Plaza

Pepe Jiménez Sevilla, 28 AGO 2026 - 18:44h.

El brasileño, a pesar de sumar sesiones, sigue sin aparecer en convocatoria

Marcao reaparece con una charla pendiente con Luis García Plaza

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Marcao sigue en el limbo. El zaguero brasileño, que arrancó la pretemporada junto a sus compañeros, ha sido invitado a salir de manera elegante tras su última lesión y aunque parece recuperado, ha sumado sesiones y en una plantilla tan sumamente corta de profesionales podría ser al menos convocado, Luis García Plaza ni le ha llamado.

Con algunas propuestas para salir, García Plaza tenía la esperanza hace un par de semanas de encontrar un nuevo central que ocupase el puesto de Marcao, pero pasan los días y la situación no se acaba de desbloquear.

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O al menos de cara al exterior. Porque el Sevilla ha anunciado este viernes la lista de convocados para jugar ante el Atlético de Madrid y, a pesar de la falta de profesionale, Luis García Plaza ha decidido no convocar al brasileño, jugador que aunque aún esté en recuperación, bien podría haber formado parte -si no quisieran que saliese- del grupo como uno de los supuestos capitanes del plantel.

Así ha anunciado el Sevilla la lista de convocados:

"El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, ha hecho pública este sábado la lista de 24 jugadores convocados para el partido de la tercera jornada de LALIGA EA Sports 2026-2027 en la que el Atlético de Madrid visita el Ramón Sánchez-Pizjuán este sábado 29 de agosto a las 21:30 horas.

Kike Salas y Alfon son la grandes novedades en la convocatoria. El central sevillista regresa a la citación tras ser baja por sanción en el último partido en San Mamés ante el Athletic Club, mientras que el extremo se estrena en una citación tras dejar atrás su última lesión. Respecto a la convocatoria de San Mamés se cae de la lista Oso con permiso del club para resolver su futuro.

La convocatoria completa la conforman: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Juan Iglesias, Carmona, Kike Salas, Sangante, A. Castrín, Iker Muñoz, Suazo, Julio Díaz, Agoumé, Kochorashvili, Guridi, Manu Bueno, Nico Guillén, Alfon, Ejuke, M. Sierra, Manuel Ángel, Peque, Robbie Ure, Isaac e Ibra Sow".