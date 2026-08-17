Marcao, con varias propuestas para salir del Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 17 AGO 2026 - 20:39h.

El brasileño estaría valorando seriamente su adiós

El Sevilla valora el fichaje de un defensa más

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La historia de Marcao en el Sevilla podría acabar este mismo verano. El zaguero brasileño, lesionado -como es habitual- desde casi principios de pretemporada, contaría con varias propuestas para abandonar el Sánchez-Pizjuán y, en estos momentos, las valora para tomar una decisión.

Como contábamos hace semanas, tras aceptar la reorganización de su salario, Marcao y el Sevilla se reencontraron este verano con la intención de seguir juntos siempre que no llegase una propuesta de interés y el jugador, a diferencia de otros compañeros, empezó el curso ejercitándose con normalidad bajo las órdenes de García Plaza.

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Su lesión, además del buen rendimiento de Sangante, empezó a cambiar la perspectiva tanto del club, que sentía que Marcao se perdía otra pretemporada, que tendría que empezar de cero cuando volviese y que García Plaza había encontrado a su central de garantías junto a Kike Salas, como del propio jugador, que ha ido sumando oportunidades y, según cuenta ahora Radio Sevilla, estaría valorando seriamente su adiós.

Si Marcao finalmente saliese, sería el hueco del que Luis García Plaza hablaba en sala de prensa para reforzar en defensa, aunque tampoco se podría descartar que, en esta reconstrucción blanquirroja a bajo coste, se apostase por otro perfil y Juan Iglesias o incluso Carmona, hiciesen de centrales en un momento de urgencia.

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El Sevilla, en todo caso, se quedaría con Sangante, Castrín y Kike Salas como centrales, pasando de tener el pasado curso a seis centrales, además de Nemanja Gudelj, a quedarse únicamente con tres hombres para dicha posición sumando a las alternativas anteriormente mencionadas.

En el club, de momento, no hablan de refuerzos en la zaga e insisten con la necesidad de encontrar dos mediocentros (tres con la complicada salida de Agoumé), un extremo si se marcha Vargas o Ejuke, y un nuevo delantero que acompañe a Isaac Romero y Robbie Ure, aunque de aquí al final de mercado, todo puede cambiar en este loco Sevilla.