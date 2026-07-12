El Sevilla confirma las lesiones de Marcao y Oso, bajas en pretemporada

Joaquín Anduro 12 JUL 2026 - 00:31h.

Ni Marcao ni Oso pudieron jugar ante el Juventud de Torremolinos

Más ruido que otra cosa por Oso, de momento

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El Sevilla FC ha arrancado sus amistosos de pretemporada con la victoria a puerta cerrada este sábado por 1-0 ante el Juventud de Torremolinos en la que no han estado disponibles para Luis García Plaza ni Marcao ni Oso. El club ha emitido después del encuentro el parte médico de ambos futbolistas confirmando sus lesiones y el alcance de las mismas a la espera de la evolución del brasileño dado su historial.

Los dos futbolistas no han participado en el choque en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y han sido baja junto a Castrín, también tocado, o los internacionales mundialistas Sow y Rubén Vargas, que disputan los cuartos de final con Suiza ante Argentina. Allí, los canteranos dejaron buenas sensaciones al técnico sevillista y Miguel Sierra anotó el único tanto desde el punto de penalti.

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En el caso de Oso, con la Fiorentina detrás de su fichaje, su ausencia se debió a un esguince leve del tobillo derecho que no tiene demasiada importancia y que le permitirá entrenarse la semana que viene. Por parte de Marcao, el Sevilla ha confirmado que sufre un edema muscular en su cuádriceps derecho y está pendiente de evolución.

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Comunicado del Sevilla con las bajas de Marcao y Oso

El Sevilla FC ha disputado en la noche de este sábado el primer encuentro amistoso de la pretemporada, que se ha saldado con triunfo ante el Juventud Torremolinos por 1-0. Luis García Plaza, que ha dispuesto dos equipos totalmente diferentes en este primer partido, no ha podido contar con Oso ni Marcao. El canterano sevillista sufre un esguince leve de tobillo derecho, evitando así su participación por precaución y esperándose que vuelva al grupo la semana que viene.

Por su parte, el brasileño sufre un edema muscular en su cuádriceps derecho y queda pendiente de evolución. A estos dos futbolistas hay que sumarles la ausencia de Castrín, que se encuentra en su proceso de tratamiento de la pubalgia que se le detectó en los primeros días de trabajo.