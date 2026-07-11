Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 20:39h.

El Sevilla arranca su pretemporada ante el Juventud de Torremolinos

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El Sevilla FC ha echado a andar este sábado 11 de julio con el primer amistoso de pretemporada, ante el Juventud de Torremolinos, y ya se conoce el primer once de Luis García Plaza en esta 26/27. El técnico, que arrancará su primera campaña desde el inicio tras su llegada el pasado mes de marzo, apuesta por una formación en la que se estrenarán dos de los fichajes de este mercado veraniego, Arouna Sangante y Jon Guridi.

El central formará pareja de centrales junto a Kike Salas tras su incorporación como agente libre procedente del Le Havre en una defensa que completan José Ángel Carmona y Gabriel Suazo en los laterales por delante de Alberto Fernández, titular en portería. El central de 24 años ha firmado para las próximas cinco temporadas y, con él, el equipo sevillista buscará acabar con una de las líneas con más problemas de los últimos tiempos.

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Luis García Plaza también ha dado entrada de inicio a Jon Guridi, que formará en el doble pivote junto a Lucien Agoumé dejando a Peque en una posición más ofensiva en el medio. El ex del Alavés es un futbolista de la confianza del técnico del equipo hispalense y buscará dar buenas sensaciones desde el inicio.

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En ataque, con Juanlu por la derecha e Isaac Romero en punta, destaca la presencia de Manuel Ángel Castillo, internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, por la banda izquierda. El pedrereño es el único de los jugadores con ficha del filial que saldrá en el once titular en Torremolinos, con el resto de canteranos en el banquillo junto a Adrià Pedrosa y las otras dos novedades del mercado, Odysseas Vlachodimos, que seguirá un año más, y Juan Iglesias.

Alineación del Sevilla FC ante el Juventud de Torremolinos

XI del Sevilla: Alberto Fernández; José Ángel Carmona, Arouna Sangante, Kike Salas, Gabriel Suazo; Lucien Agoumé, Jon Guridi, Juanlu Sánchez, Peque, Manuel Ángel; Isaac Romero.

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Banquillo: Odysseas Vlachodimos, Adrià Pedrosa, Juan Iglesias, Ibra Sow, Jesús Cruz, Jesuly, Mario Días, Miguel Sierra, Rafa Romero, Hugo Ortiz, Nico Guillén, Edu Altozano e Iker Muñoz.