Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 23:58h.

Noruega se adelantó con un golazo ante Inglaterra

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El tercer partido de cuartos de final del Mundial 2026 ha enfrentado en Miami a Noruega e Inglaterra en un choque en el que, pese al favoritismo inicial de los Three Lions, fueron los nórdicos los que se adelantaron con un golazo de Andreas Schjelderup. El futbolista del Benfica anotó con un gran disparo por encima de Pickford en el que muchos duda de si no quería centrar y con polémica por parte de los ingleses.

En el minuto 36 de partido, Sander Berge le robó una pelota a Harry Kane en la salida de pelota del combinado británico y se la dio a Martin Odegaard para que este abriese a la banda izquierda. Allí apareció Schjelderup, una de las novedades del once de Solbakken, y, tras levantar la cabeza y mirar a portería, sorprendió a Jordan Pickford colándole la pelota por encima tras golpear en el palo.

Un gol con el que el extremo noruego se apunta a la pelea por el mejor gol del Mundial 2026 en la que también se encuentran Sidny Lopes Cabral con su disparo por la escuadra de Argentina e Isidor con su misil a Marruecos. La celebración estuvo a la altura con Martin Odegaard ejerciendo como capitán y montando en sus hombros al futbolista que levantó a toda la afición de Noruega en un choque en el que partían con inferioridad numérica en las gradas.

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Inglaterra pedía falta previa sobre Harry Kane

El gol también tuvo su dosis de polémica ya que Inglaterra reclamó que hubo falta de Sander Berge sobre Harry Kane en el robo de pelota del que desembocó ese tanto de Schjelderup que les ponía por detrás en el marcador. Clément Turpin no señaló nada en directo y tampoco recibió instrucciones desde el VAR para dar marcha atrás en su decisión de no pitar la infracción y el tanto subió al marcador.