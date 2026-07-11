Alineaciones confirmadas del Noruega-Inglaterra de cuartos del Mundial 2026

Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 21:37h.

Así salen Stale Solbakken y Thomas Tuchel

El gesto de Erling Haaland que le acerca al Real Madrid: "Ama al equipo y no lo oculta"

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El segundo emparejamiento de semifinales del Mundial 2026 se decidirá este sábado después de la confirmación del España-Francia por el otro lado del cuadro y uno de esos equipos saldrá del duelo entre Noruega e Inglaterra. Miami acoge el tercer encuentro de cuartos de final del torneo y Stale Solbakken y Thomas Tuchel ya tienen sus alineaciones confirmadas con el duelo por la Bota de Oro entre Erling Haaland y Harry Kane.

En Noruega, Solbakken apenas introduce una novedad con respecto al once inicial con el que formó ante Brasil en octavos de final en Nueva Jersey, con esa histórica victoria conseguida merced a los dos goles de Erling Haaland. El hombre que le dio las dos asistencias, Andreas Schjelderup, formará de inicio en el lugar de Antonio Nusa, que no ha brillado al 100% en este torneo más allá de su golazo en dieciseisavos ante Costa de Marfil.

El colchonero Alexander Sorloth se mantiene en la alineación titular de Noruega formando por banda derecha a pesar de que tampoco ha podido estar a su nivel por su cambio de posición. También partirá de inicio el ya exsevillista Orjan Nyland en portería tras sus paradas salvadoras en el duelo contra la Canarinha.

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Por parte de Inglaterra, Thomas Tuchel sigue a vueltas con ese lateral derecho que tantos problemas le está causando y donde Jarell Quansah es baja por la roja que vio ante México en octavos. John Stones entra en el once para formar pareja de centrales junto a Marc Guéhi y Ezri Konsa pasa al lateral diestro tal y como pasó en el choque ante el combinado azteca.

También regresaa la alineación de los Three Lions Noni Madueke después de haber perdido el puesto con Bukayo Saka en el encuentro anterior. Eso en la banda derecha, ya que en la izquierda Anthony Gordon vuelve a partir por delante de Marcus Rashford en el duelo de culés y Jude Bellingham ejercerá como guardaespaldas de Harry Kane por delante de Declan Rice y Elliot Anderson.

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Alineaciones confirmadas del Noruega-Inglaterra

XI de Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Andreas Schjelderup, Erling Haaland.

XI de Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham; Noni Madueke, Anthony Gordon, Harry Kane.