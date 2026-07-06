El gesto de Vinicius con Haaland tras ser eliminado del Mundial que va a dar que hablar entre el madridismo

Fran Duarte Madrid, 06 JUL 2026 - 09:22h.

Vinicius dejó un momento después de caer eliminado en el Mundial 2026 con Erling Haaland muy comentado por los rumores del noruego y el Real Madrid

Duele con verlo: el llanto desconsolado de Casemiro tras la eliminación de Brasil

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El choque entre Brasil y Noruega dejó uno de los duelos más esperados de lo que llevamos de Copa del Mundo. El partido se calentó antes de jugarse con los memes de Vini con el cyborg y durante el partido no cabe duda de que fueron los mayores protagonistas de sus respectivas selecciones. Lejos de haber pique entre ellos, la rivalidad entre ellos es muy sana y lo demostró Vinicius yendo a saludar al delantero noruego a pesar de haber caído eliminado. Haaland supo apreciar este gesto y le devolvió el cariño con un sentido abrazo. Un gesto que, después de que el padre de Haaland avivase los rumores sobre su futuro como futbolista blanco, va a dar mucho que hablar entre la afición del Real Madrid que sigue soñando con juntar a Vinicius, Mbappé y Haaland en un tridente de ensueño. Puedes ver el momentazo entre los dos futbolistas en el vídeo superior.