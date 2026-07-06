Duele con verlo: el llanto desconsolado de Casemiro tras la eliminación de Brasil

Fran Duarte Madrid, 06 JUL 2026 - 08:29h.

Casemiro no pudo contener sus lágrimas después de la dura eliminación de Brasil por 1-2 contra Noruega con dos goles de Haaland

Las lágrimas cruzadas de Erling Haaland y Neymar con fiesta de Noruega y drama de Brasil

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En la Copa del Mundo solo pueden existir los vencedores y los vencidos. Por desgracia solo puede ganar un país y todos los demás sufren y paladean el amargo sabor de la derrota inevitablemente. Quizá Brasil lo ha saboreado antes de tiempo y de ahí su amargura, algo que explicaría el llanto desconsolado de Casemiro después de caer eliminados por Noruega tras perder 1-2 con un doblete de Erling Haaland. El exfutbolista del Real Madrid atendió a los medios brasileños tras la derrota dando la cara, pero no pudo evitar emocionarse con la pregunta de una periodista cuando le pidió que mandase un mensaje de ánimo a todos los niños que esa noche iban a acostarse tristes tras la eliminación de la ‘canarinha’.

Las emotivas lágrimas de Casemiro tras la derrota contra Noruega

Se trata de uno de los momentos más emotivos de lo que llevamos de Mundial. Casemiro rompió a llorar con la pregunta de una periodista de Caze TV que le hizo recordar cómo se sentían jugadores como él o Vinicius cuando eran niños y veían a la Brasil de Rivaldo o Ronaldo caer eliminados de un Mundial. "¿Qué les dirías ahora a esos niños para que no dejen de creer en sus sueños? Porque tú mismo nunca dejaste de creer, y por eso estás aquí hoy. Y esta derrota seguramente será parte de su próxima victoria”, le pregunta la periodista brasileña y cuando vio que Casemiro no podía ni hablar entre lágrimas le insiste para que comience su discurso. “Sé que es difícil, pero di algo, ellos te están viendo ahora”.