El Sevilla valora el fichaje de un defensa más

Álvaro Borrego 14 AGO 2026 - 13:01h.

Luis García Plaza desveló que "algún defensa" podría llegar en este tramo final de mercado, aunque la prioridad pasa por reforzar la línea de ataque

Los tres perfiles de futbolistas que espera García Plaza en este final del mercado de fichajes

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José Ignacio Navarro todavía tiene mucho trabajo por delante. El Sevilla FC, a expensas de concretar las últimas salidas, trabaja sin descanso para terminar de concretar la planificación, con la prioridad absoluta de perfilar la zona ofensiva. Entre sus objetivos emergen la búsqueda de un extremo, un centrocampista e incluso algún delantero más, siendo estos los perfiles solicitados por Luis García Plaza. No obstante, estos podrían no ser los únicos. De hecho el propio entrenador reconoció en sala de prensa que no descarta la llegada de un defensa más, aunque para que eso ocurra se deban dar varios escenarios.

A 14 de agosto el Sevilla FC dispone de cuatro centrales, contando con que Fabio Cardoso salga en estas dos últimas semanas de mercado. Kike Salas, el recién llegado Arouna Sangante, Andrés Castrín y Marcao son los cuatro centrales que el entrenador tiene en nómina, por lo que en un principio la posición quedaría cubierta. En el club hispalense no forzarán la salida de ningún futbolista que no sea descartado por Luis García Plaza pero sí que están abiertos a cualquier operación que alivie todavía más las arcas de la entidad, como puede ser el caso de brasileño.

El club no forzará ni tensará la relación con Marcao, pero si llega una oferta mínimamente decente la contemplarán. Además debe salir Fabio Cardoso, por lo que reforzar la zaga con un defensa más es una opción sobre la mesa de José Ignacio Navarro. El propio Luis García Plaza aseguró este viernes que "un defensa más puede caer", aunque ahora el Sevilla FC trata de ordenar su escala de prioridades, en las que aparecen al menos tres refuerzos más del centro del campo hacia arriba.

El técnico incidió en la necesidad de firmar "gente de arriba", pero dejó caer esa posibilidad. "Incluso nos podría caer un defensa, también, pero vamos a ir priorizando y creo que del centro del campo hacia adelante nos hacen falta jugadores. Nos falta gente de arriba, en la defensa puede haber alguna incorporación pero está más o menos construida, y nos falta mucha gente de ataque", argumentaba García Plaza, dejando entrever que este final de mercado todavía puede deparar más sorpresas en el Sevilla FC.