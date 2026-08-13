Pepe Jiménez Sevilla, 13 AGO 2026 - 19:18h.

El extremo continúa contando con 'papeletas' para abandonar el Sevilla

José Ignacio Navarro se detiene en las situaciones individuales: Ejuke, Vargas, Ilenikhena o Kocho

Compartir







Chidera Ejuke, sin miedo a equivocarnos, es el futbolista con la pretemporada más extraña en el Sevilla. Mientras la mayoría la vive con cierta normalidad, otros lo hacen de manera paralela desde casi el primer día, mientras que el extremo nigeriano ha ido alternando tramos de lo más habituales con plazos desaparecido. Lo que parecía inminente se ha ralentizado, pero tampoco se ha cerrado.

Porque el propio José Ignacio Navarro ha admitido este jueves en sala de prensa que, como os contábamos hace semanas, Chidera Ejuke fue descartado de la cita ante el Córdoba y la concentración en Holanda porque tenía "situaciones abiertas" para salir de la entidad.

PUEDE INTERESARTE José Luis Mendilibar está en la cuerda floja y Olympiacos duda por dos españoles opuestos

Su comentario, sin embargo, sonaba a tiempo pasado y uniéndole a la aparición de su nombre en el listado de dorsales y su reincorporación a los entrenamientos, ha despertado cierta duda alrededor del siempre irregular extremo. ¿Saldrá entonces Ejuke del Sevilla finalmente?

Chidera Ejuke, con opciones aún de abandonar el Sevilla

Con un año apenas de contrato pendiente, con un valor de mercado que podría dar algo de ganancias y una irregularidad constante a su alrededor, según cuentan a ElDesmarque, la intención de que Chidera Ejuke y el Sevilla separen sus caminos continúa sobre la mesa.

PUEDE INTERESARTE Las diferencias entre el Sevilla y el Sporting de Portugal por Kochorashvili

Tal y como aseguran a este medio, el jugador continúa contando con opciones para salir del Sánchez-Pizjuán aunque lo que hace semanas parecía inminente, ahora parece que no será tan rápido como se esperaba.

El chico nunca ha puesto demasiadas dificultades para salir, pero todas las partes entienden que, ante la falta de refuerzos en las bandas, Chidera Ejuke puede aún ayudar a sus compañeros.

La decisión de convocarle o no de cara a la cita ante el Rayo Vallecano es plena de Luis García Plaza y aunque la lógica es que Miguel Sierra sea el titular, si Vargas no está apto, el nigeriano bien podría entrar en la lista ante cualquier urgencia.

En el fútbol, ya lo saben, nada es definitivo hasta que se firme, por lo que decir a día de hoy que Chidera Ejuke saldrá o se quedará del Sevilla, es jugar al azar. Lo correcto, al menos de momento, es decir que sigue teniendo opciones... y que habrá que esperar un poco más para solucionar la incógnita de su futuro.