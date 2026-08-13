Basilio García Sevilla, 13 AGO 2026 - 14:16h.

El director deportivo sevillista analiza la situación de marcado de varios nombres

José Ignacio Navarro tranquiliza con Robbie Ure y las inscripciones: "Con total seguridad"

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A falta de menos de tres semanas para que acabe el mercado, y a pesar de los numerosos movimientos que se han producido, el Sevilla FC tiene mucho que decir de aquí al 1 de septiembre. Así lo ha anunciado este jueves José Ignacio Navarro, el director deportivo sevillista, en el acto de presentación de Fran González y Julio Díaz como nuevos fichajes.

“Estamos trabajando en el buen camino, llevando la planificación que teníamos en mente. Mientras haya mercado hay que seguir trabajando en entradas y salidas, sabiendo que puede haber cambios de aquí al día 1 de septiembre. Seguir trabajando en la misma línea que ahora”, hacía balance la cabeza visible de la planificación del equipo nervionense para comenzar su intervención.

José Ignacio Navarro, eso sí, no quiso pillarse los dedos en cuanto al número de incorporaciones que va a realizar el Sevilla de aquí al final de la temporada. “Hay que diferencias las salidas, unas son por terminar contrato y otras que se han negociado. Esas son las que nos permiten generar límite para esas entradas. Estamos con 19 jugadores en la primera plantilla, contando con jugadores del filial en dinámica del primer equipo que han competido bien en pretemporada, y seguramente vendrán jugadores. Determinar a día de hoy el número exacto… Ya iremos viendo. Iremos utilizando ese límite y el que podamos ir generando de la mejor manera posible”, explicaba.

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José Ignacio Navarro y los nombres propios

Vargas. “Tanto Rubén como Sow, que ya no está con nosotros, han conseguido una clasificación histórica para su selección y son apetecibles en el mercado, porque tienen un nivel bastante alto”.

Ejuke. “Se hizo una convocatoria para Holanda porque eran dos partidos y otro en Alemania, se entendió porque había situaciones abiertas que lo mejor era que no participase”.

Kochorashvili. “Hablar de nombres propios de otros equipos no corresponde. Se está trabajando con los jugadores que dispone el míster, tenemos que seguir esa línea, pensar en el partido del sábado, no salirnos de ese discurso. Son nombres que van saliendo, centrarnos en los que están y van a jugar el sábado”.

Patrik Mercado y una penalización. “No sé qué información habrá salido allí. Nos acogimos a las clausulas de confidencialidad del contrato, lo que teníamos que decir se hizo en un comunicado oficial y nos ceñimos a él”.

Pedrosa. “hay clubes que se están interesando por el y veremos como avanzan esas negociaciones. Se podrán producir tanto entradas como salidas”.

Juanlu. “El año pasado se decidió entre todas las partes que se quedase. Es un jugador muy querido por todos los estamentos del club, estamos muy agradecidos a su buen hacer como jugador, como persona, le deseamos la mejor de las suertes. Ha sabido llevar ese dorsal 16, desearle la mejor suerte y darle las gracias por todos estos años”.

Ilenikhena. “Son nombres que están ahí, salen a la luz pública con mayor o menor veracidad. Estamos centrados en las negociaciones que se están trabajando y los jugadores que están con nosotros”.

Luis Garcia Plaza. “Está trabajando codo a codo con nosotros, desde final de la temporada pasada, y los entrenadores todos somos conscientes de que el mercado stá abierto. El debate del cierre es otro. Está centrado, feliz, trabaja en el día a día para sacar espíritu competitivo al equipo para afrontar LALIGA”.