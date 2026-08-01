Basilio García Sevilla, 01 AGO 2026 - 13:57h.

El nigeriano tiene ofertas encima de la mesa y el club le apremia a decidirse por alguna

Chidera Ejuke se queda en Sevilla para resolver su futuro

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Desde primera hora, el Sevilla FC tiene claro qué jugadores quiere que se queden en el equipo de la próxima temporada y quienes deben salir. Al inicio de la pretemporada apartó a varios futbolistas, pero hay un caso excepcional que es el de Chidera Ejuke. Su situación es similar a la de Akor Adams antes de marcharse al Venezia.

Esto es, el nigeriano no está apartado del grupo, pero no está entrando en las convocatorias de Luis García Plaza después de que el club le haya invitado a aceptar alguna oferta para marcharse y liberar un dorsal más del primer equipo. Y si es dejando una plusvalía, aunque sea pequeña, mejor que mejor.

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Es por eso que Ejuke, tras jugar ante el KS Cracovia sus últimos minutos, no estuvo en Córdoba, tampoco entró en la lista de convocados para el partido ante el Ceuta y ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria para la concentración que el equipo desarrolla desde el jueves en Países Bajos. Algo similar sucedió con Akor Adams, que pese a haberse incorporado a la temporada días antes no viajó a Polonia mientras se cerraba su traspaso al Venezia, hasta ahora el más jugoso del verano para las arcas sevillistas.

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Ejuke está en Sevilla, tiene ofertas encima de la mesa y está decidiendo dónde va a jugar la próxima temporada. Desde África, han indicado ya como posibles destinos el Besiktas, el Anderlecht, la Premier League o el fútbol saudí, pero aún no se ha concretado nada. Con contrato hasta el final de la temporada que está a punto de comenzar, la idea del club es que aproveche su estancia en la capital hispalense para decidirse definitivamente y que, al regreso del equipo a España, Ejuke ya sea historia.

Adiós a los nigerianos

Con todo, en apenas unas semanas se dirá adiós a la vinculación del Sevilla con los jugadores nigerianos. Cuando Akor Adams llegó en el mercado invernal de 2025, Víctor Orta firmaba a su tercer nigeriano en apenas unos meses, siendo los tres primeros de este país que vestían la camiseta sevillista.

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Kelechi Iheanacho salió cedido en esa misma fecha al Middlesbrough y, ya en verano, firmó libre por el Celtic de Glasgow; Akor Adams se ha marchado al Venezia y el próximo en abrir la puerta de salida será Ejuke.