Pepe Jiménez Sevilla, 31 JUL 2026 - 18:15h.

El conjunto hispalense continúa pendiente de refuerzos para su plantilla

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El Sevilla, a través de sus medios sociales, ha confirmado este viernes su alineación para enfrentarse al NEC Nimega en el que será su estreno en el stage de Holanda. A la espera de más refuerzos, el técnico mantiene su idea con diferentes matices.

Porque las novedades respecto a la cita ante el Ceuta, debido a la falta de movimientos, podían ser mínimas. El técnico recuperaba para este stage a hombres como Juanlu Sánchez o Castrín, además de poder contar con primera vez con Julio Díaz, hombres que optaban al once -aunque el lateral diestro apenas ha entrenado una vez desde su lesión- como grandes alternativas.

Igualmente, también viajó con el grupo Alfon, pero el ex del Celta, que llegó lesionado a la pretemporada, aún no está en condiciones de competir, por lo que tuvo que ver la cita desde la grada a la espera de su recuperación completa.

Con todo ello, Luis García Plaza forma este viernes ante el NEC Nimega con Alberto Flores en portería; Carmona, Sangante, Kike Salas, Suazo, en defensa; Manu Bueno, Nico Guillén, Jesuly, Oso, Peque en el medio; e Isaac Romero arriba.

Los próximos pasos del Sevilla

Tras la disputa de este encuentro, el Sevilla se enfrentará al FC Utrecht este mismo domingo, mientras que el sábado, previo viaje antes, jugará ante el Leverkusen a las 15.30 horas en su último encuentro de preparación antes del inicio de LALIGA.

Para dichos encuentros, García Plaza espera poder contar tanto con Djibril Sow y Rubén Vargas, como con Fran González, guardameta que está terminando de negociar su traspaso al Sevilla y que debería incorporarse directamente en Holanda con sus compañeros.

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Igualmente, el técnico espera que José Ignacio Navarro termine de concretar algunas de las negociaciones abiertas por la delantera para poder acompañar a Isaac Romero en ataque antes de que comience la competición, ya que el '7', al menos de momento, ha sido incapaz de anotar un único tanto de pretemporada con el Sevilla.