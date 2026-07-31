Horario y dónde ver el NEC Nimega - Sevilla FC gratis

Álvaro Borrego 31 JUL 2026 - 13:25h.

Los de Luis García Plaza medirán sus fuerzas a uno de los equipos de moda de Países Bajos, que regresa a competiciones europeas 18 años después

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El Sevilla FC afronta este viernes, a partir de las 19:00 horas, su quinto amistoso de pretemporada tras haber superado en su última cita al Ceuta de José Juan Romero. Luis García Plaza, técnico hispalense, afronta este compromiso, el primero de la concentración en Países Bajos, con la intención de empezar a definir el que será el once del primer equipo cuando comience la temporada, a expensas de la llegada de nuevos refuerzos, con el fichaje del delantero como gran prioridad.

El NEC Nimega es un histórico de ese país. Fundado en 1900, viene de realizar su mejor campaña, con un tercer puesto liguero y un subcampeonato de Copa. Aunque en su palmarés solo figuran dos títulos de la Segunda división, ha alcanzado la final de Copa hasta en seis ocasiones. Las dos más recientes fueron en 2024 -cayó por la mínima ante el Feyenoord- y el pasado mes de abril, cuando fue goleado por el AZ Alkmaar por 5-1. Sin embargo, la temporada acabó en una gran fiesta en la ciudad, con una tercera posición que permite al equipo estrenarse en la Liga de Campeones y regresar a Europa 18 años después de quedarse en los dieciseisavos de final de la UEL en la 2008-2009.

La visita del Sevilla FC supondrá la última probatura para el plantel de Dick Schreuder, que el próximo fin de semana debutará en la Eredivisie ante el Telstar como antesala de la llegada del Olympiacos de José Luis Mendilibar, en la ida de la Q3 de la Champions League. El estadio tendrá un aforo de unas 12.000 localidades, que este viernes se verán reducidas de forma importante por las obras que el club está realizando para adecuar el recinto a las exigencias de la UEFA, evitando así tener que buscar un estadio alternativo para esta aventura continental.

Cómo y dónde ver el NEC Nimega - Sevilla FC

- Televisión: el partido se podrá ver a través de Sevilla FC+, la plataforma oficial del club hispalense.

- Hora y día: este partido correspondiente a la pretemporada sevillista, se disputará este viernes 31 de julio, a partir de las 19:00 horas, en el Goffertstadion de Nimega.

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