Álvaro Borrego 31 JUL 2026 - 11:54h.

La directiva de Tigre asegura que "lo más probable" es que termine firmando por el Tigre, aunque aún no está cerrado

Chidera Ejuke se queda en Sevilla para resolver su futuro

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José Ignacio Navarro anda en la búsqueda de un delantero, posición prioritaria que urge reforzar tras la salida de Akor Adams. Luis García Plaza espera fichajes y el propio Sevilla FC trabaja para resolverlo durante los próximos días, aunque el elegido no está ni mucho menos claro. Una de las opciones mejor valoradas tras el intento fallido por Fede Viñas es la de David Romero, delantero argentino que milita en el Club Atlético Tigre. Su propio club de origen confirmó el interés sevillista e incluso desde su país natal llegó a hablarse de conversaciones avanzadas, pero a estas horas es el Parma italiano el que ha tomado la delantera en la negociación.

Desde el entorno del jugador transmitían hace unos días que el proyecto del Sevilla FC es una opción que les "seduce", pero desde el Club Atlético Tigre nunca han ocultado que negocian de manera simultánea con varios equipos y ahora aseguran que "lo más probable en estos momentos" es que el atacante termine firmando por el Parma italiano, aunque todavía "faltan detalles" por resolver, según aseguraban desde la directiva del conjunto argentino a los compañeros de ABC.

Este pasado lunes, Lucas Gatti contaba en ElDesmarque que Tigre solicitaba siete millones de euros por David Romero, una cifra que, de primeras, puede parecer en demasía para un Sevilla que, según nos cuentan, intenta otro tipo de fórmulas diferentes al traspaso directo cuando se habla de estas cantidades.

Desde Nervión siempre se han mantenido prudentes con la operación, sin desvelar en demasía sus pasos e insistiendo en que son varias las operaciones que están abiertas en este momento, por lo que habrá que esperar a conocer algunos detalles más para saber si David Romero finalmente juega en el Sevilla o, por lo contrario, acaba marchándose a Italia con el Parma.