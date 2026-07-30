Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 11:13h.

El técnico pide al club que acelere algunas llegadas antes del inicio de LALIGA

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Luis García Plaza quiere más. El técnico del Sevilla arrancó la planificación de la nueva temporada de la mano de José Ignacio Navarro solicitando, dentro de los límites económicos del club, una importante reconstrucción de plantilla y aunque ya son varios los hombres que han llegado, el técnico espera algún refuerzo más en su concentración en Holanda.

Con Rubén Vargas y Djibril Sow citados para dicha concentración tras sus apariciones en el Mundial, el entrenador del Sevilla, que podrá convocar a Julio Díaz como gran novedad, tiene la esperanza de poder al menos sumar a un par de hombres durante su semana en Holanda.

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El equipo saldrá este jueves hacia su pequeño stage de pretemporada con las negociaciones por Fran González, tercer guardameta del Real Madrid, y el delantero en pleno crecimiento y el técnico tiene la esperanza de que ambos puedan sumarse a sus compañeros al menos una semana antes del inicio de LALIGA.

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La razón es sencilla y es que García Plaza tiene claro cuáles son los principales defectos de su equipo (y sus temores de cara al inicio ante el Rayo) y aunque lo importante siempre es el puzle final a principios de septiembre, sí le gustaría maquillar ciertos déficits antes de comenzar la competición. Y si los jugadores tienen tiempo para comprender algunos puntos de su idea, mucho mejor.

La lógica del no-viaje de Chidera Ejuke

El que parece que no se montará en el avión este jueves es Chidera Ejuke. El extremo se ejercita, aunque de manera parcial, con sus compañeros y sigue negociando su salida del Sevilla.

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Como sucedió con Akor Adams, los riesgos con él son mínimos y lo lógico es que este jueves no aparezca en la convocatoria de Luis García Plaza para viajar a Holanda, por lo que su puesto, de manera momentánea, será ocupado por jóvenes como Jesuly o Manuel Ángel, hombres que apuntan a hacer toda la pretemporada completa con el primer equipo.