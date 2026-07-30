En Portugal meten al Sevilla FC en la pelea por Giorgi Kochorashvili

Redacción Sevilla 30 JUL 2026 - 22:55h.

El diario A Bola asegura que el Sevilla habría contactado con la directiva del Sporting de Portugal, aunque es el Getafe el que lleva la delantera

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El Getafe estaba cerca de concretar la incorporación de Giorgi Kochorashvili, pero según los compañeros del diario A Bola el Sevilla FC se habría interesado a última hora por el futbolista, lo que por el momento paraliza su fichaje por el conjunto madrileño. Según la citada información, el cuadro azulón está solicitando una cesión con opción de compra, pero los lusos solo aceptarían si esa cláusula es obligatoria, algo que lo convierte -en la práctica- en una venta prorrogada.

Una postura que comparte con el Sevilla FC, que según la citada información también seguiría de cerca la situación del futbolista e incluso se han establecido unos primeros contactos con la directiva del Sporting de Portugal. El Getafe era -y sigue siendo- el favorito para hacerse con los servicios del internacional georgiano, que fue fichado la pasada temporada procedente del Levante a cambio de unos 5.5 millones, y diversas informaciones aseguraban que debería ser oficial en las próximas horas, pero por el momento no se terminan de concretar esas negociaciones.

Kochorashvili se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido de este viernes contra el Nottingham Forest y tiene permiso para negociar su salida del club. El centrocampista de 27 años encaja con los parámetros o el perfil que está buscando el Sevilla FC, aunque la cantidad fijada (aproximadamente unos 5 millones) difiere en cierta medida de las posibilidades reales del club, sobre todo si esa cláusula es obligatoria. Hace unos días también se le vinculó con el Celta de Vigo, pero todo parecía encaminado a firmar por el conjunto de José Bordalás.

Kochorashvili llegó en la 19/20 al filial del Levante y, desde entonces, ha disputado cinco temporadas en el cuadro granota, con una cesión entre medias al CD Castellón. El curso pasado, tras una gran temporada en el Ciutat, fichó por el Sporting de Portugal, donde ha disputado 18 encuentros.