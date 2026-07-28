El Celta ve como se le escapa un fichaje y agranda el problema que condiciona su mercado

Ángel Cotán 28 JUL 2026 - 09:14h.

La dirección deportiva no puede avanzar

El Celta de Vigo se inspira en los 90 para su tercera equipación

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No está siendo un mercado de fichajes nada sencillo para el Celta de Vigo. Tras confirmar su presencia nuevamente en la UEFA Europa League y atar el último baile de la leyenda Iago Aspas, el proyectos olívico volvía a ilusionar de cara al próximo curso. Marco Garcés se movió rápido para firmar a Aleix Febas y consiguió el regreso de Javi Galán. Y hasta ahí.

Desde entonces, el club celeste ha entrado en pausa en lo que a llegadas se refiere y está priorizando una operación salida que tampoco está convenciendo entre su hinchada por las fórmulas planteadas. Ahora, al Celta se le cae otro fichaje y agrava su problema.

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El problema que condiciona el mercado de fichajes del Celta de Vigo

Como viene siendo habitual, el Celta busca un traspaso que alivie sus cuentas a pesar de lo ingresado por la participación europea. El nombre al que apuntan todos los focos es Ilaix Moriba, con un perfil muy Premier League, pero por el que nadie llega a la cifra que exigen en A Sede. Mientras tanto, Marco Garcés trabaja en los descartes de Claudio Giráldez y ha conseguido aligerar la plantilla.

No obstante, aún debe resolver la situación de activos como Carles Pérez o Unai Núñez, ambos con fichas importantes. La realidad salarial del conjunto vigués está engordando un problema que sigue sin solución y que está condicionando su mercado de fichajes veraniego.

El último ejemplo de ello lo encarna Giorgi Kochorashvili. El centrocampista georgiano lleva semanas siendo asociado con el Celta de Vigo. Los simples contactos olívicos apuntan a desmoronarse por completo tras el avance del Getafe CF por su fichaje, pues según informa A Bola, la operación con el Sporting de Portugal estaría a punto de cerrarse. Un fichaje caído que no cambia el rumbo deportivo del equipo de Claudio Giráldez ni mucho menos, pero que sí manifiesta el problema que no termina de superar el club en esta ventana de transferencias.