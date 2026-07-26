Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 23:12h.

La tercera camiseta del Celta, de color rojo y aire retro

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El Celta de Vigo ha completado este domingo su trío de camisetas para la temporada 26/27 con el anuncio de la tercera equipación inspirada, tal y como ha confirmado el club, en los años 90. Tras la habitual celeste y la segunda azul marino, Hummel ha recuperado el rojo como color predominante de esta zamarra alternativa para esta segunda campaña consecutiva en Europa.

La prenda, además del rojo, incluye en la parte frontal varios rombos que se encadenan verticalmente con los colores celeste y azul marino de las otras dos camisetas. Además, el club ha recalcado el escudo bordado y la textura especial de su tejido con una rugosidad que le da un aire aún más retro a la zamarra que vestirá el conjunto olívico.

El Celta de Vigo ha utilizado en su presentación a Borja Iglesias como modelo y ha recordado que, en la tienda oficial, puedes serigrafiar el dorsal y nombre del Panda totalmente gratis. Un gesto con el delantero santiagués que, hace una semana, se convertía en el primer futbolista campeón del mundo siendo parte de la plantilla celtista.

El comunicado del Celta de Vigo con su tercera camiseta para la 26/27

El Celta y Hummel completan la colección oficial para la temporada 2026/27 con el lanzamiento de la tercera equipación. Una prenda que pone el broche final a una colección concebida de forma integral, entendida como un único proyecto de diseño y no como un conjunto de prendas independientes. Una propuesta construida alrededor de una misma identidad visual y una paleta cromática compartida por todas las líneas de juego, entrenamiento y paseo.

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El rojo se convierte en el gran protagonista de esta tercera camiseta, combinado con un diseño geométrico de rombos en celeste y azul marino que recorre el frontal de la prenda. Una propuesta de inspiración retro, reinterpretada desde un lenguaje contemporáneo, que aporta personalidad a una equipación concebida para ocupar un lugar diferencial dentro de la colección.

El tejido con brillo y textura rugosa dan ese toque vintage a la prenda que además cuenta con detalles exclusivos. El escudo bordado gana protagonismo en un diseño que pone la identidad del club en el centro. En la nuca de la prenda se incorpora de forma sutil el año de fundación del club en los rombos como un guiño a la historia de la entidad celeste. Un recurso discreto que enriquece el diseño y aporta un nuevo nivel de detalle, manteniendo la limpieza y el equilibrio estético.

Con este lanzamiento, el club culmina una colección caracterizada por la coherencia entre todas sus piezas. El celeste, el azul marino, el rojo y el blanco crema conforman un mismo universo cromático que da continuidad a las equipaciones de juego y a las líneas de entrenamiento y paseo, mostrando una identidad reconocible dentro y fuera del terreno de juego.

Una colección diseñada con una mirada más cercana a los códigos actuales del diseño y la moda, sin renunciar a la esencia que define al Celta. La tercera equipación estará disponible desde este domingo a las 20:00h. en la tienda online oficial del club, tenda.celta.gal, y desde la apertura del lunes, a las 10:00h, en las tiendas oficiales de A Sede y Abanca Balaídos. Como en el resto de la colección, los celtistas disfrutarán de un 10% de descuento realizando la compra con la misma dirección de correo electrónico con la que figuran registrados como celtistas.

Además, con motivo de la reciente conquista del Mundial por parte de Borja Iglesias, el club mantiene activa la campaña de personalización gratuita con el nombre del delantero en todas las camisetas oficiales de la temporada 2026/27 hasta el 2 de agosto, incluida esta nueva tercera equipación. Un reconocimiento a un momento histórico para el celtismo y una oportunidad para que los aficionados luzcan la camiseta de nuestro campeón del mundo.