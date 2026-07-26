Los tres escenarios de Marco Garcés y Claudio Giráldez con Hugo González en el Celta

Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 18:21h.

Hugo González brilla en la pretemporada del Celta de Vigo

Claudio Giráldez señala las tres posiciones a fichar por el Celta y alaba a Hugo González: "Veremos cómo termina"

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La gran sensación del Celta de Vigo en este arranque de pretemporada está siendo Hugo González gracias a sus goles frente al Sporting de Braga y contra el Sporting de Gijón en los dos primeros amistosos. El jugador ya ha respondido sobre el campo y ahora llega el turno de que Marco Garcés y Claudio Giráldez decidan con tres escenarios posibles sobre la mesa.

La problemática con el futbolista valenciano está en que ya tiene 23 años y esto le imposibilitaría de cara a esta 26/27 compaginar el filial con el primer equipo. Esta sería la opción más sencilla pero, ante esta negativa por el reglamento de LALIGA, el club debe decidir qué hacer con él dependiendo de si tiene o no hueco en el equipo.

Las tres posibilidades con Hugo González en el Celta

Si sigue con esta progresión como MVP de la pretemporada, Hugo González tiene todas las papeletas para conseguir una ficha en el primer equipo del Celta. Giráldez ya dejó claro tras el choque de este sábado en Vilagarcía de Arousa que necesita un futbolista más de ataque y que no dejaría de usar la cantera, por lo que, tal y como ha sucedido con un gran número de futbolistas de A Madroa bajo el mando del técnico porriñés, el delantero podría 'ascender'.

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En caso de no verle aún para el primer equipo o que se quede sin sitio, Hugo podría continuar un año más como futbolista del Celta Fortuna en una campaña muy especial para el filial. Los de Fredi Álvarez se estrenarán esta campaña en LALIGA HYPERMOTION tras su histórico ascenso de hace unas semanas y, para dotarles de competitividad, el club podría apostar por mantener al valenciano.

El tercer y último escenario es una salida de Hugo González en forma de cesión para que el futbolista no perdiera su progresión en caso de no tener sitio con Giráldez y siempre que el destino tuviera una exigencia mayor que la Segunda División. Sus 18 goles en Primera RFEF la pasada campaña, con cuatro de ellos en el play off de ascenso, han disparado la cotización de un futbolista que se ha convertido en la gran noticia de la pretemporada olívica.