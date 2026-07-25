Hugo González vuelve a lucirse ante Claudio Giráldez y apunta a 'fichaje' del Celta de Vigo

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 21:28h.

Hugo González le da el triunfo al Celta ante el Sporting

Hugo González, el análisis del killer del Fortuna que llama a la puerta del Celta: "Es diferencial"

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El Celta de Vigo ha superado este sábado al Sporting de Gijón por 1-0 en el segundo amistoso de pretemporada celtista tras igualar con el Sporting de Braga y, de nuevo, lo ha hecho con Hugo González como estrella. El jugador valenciano ha marcado el único tanto del partido y sigue pujando fuerte para convertirse en uno de los fichajes del verano para la plantilla de Claudio Giráldez.

A sus 23 años, el atacante vive un mercado clave en su futuro ya que, por su edad, ya no podría alternar entre el Fortuna en LALIGA HYPERMOTION y el primer equipo en LALIGA EA Sports. El club debe tomar una decisión con él y el futbolista no deja de responder sobre el campo en forma de goles.

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Este sábado, Hugo González volvió a marcar un tanto digno de un gran delantero centro al regatear a Rubén Yáñez después de una gran asistencia de Iago Aspas. Formado en la cantera del Valencia, el atacante quiere ahora una oportunidad en Primera División, donde ha disputado nueve partidos con el equipo che y apenas uno como celtista, en la derrota en La Cerámica.

El Celta supera al Sporting de Gijón con gol de Hugo González

Al partido le faltó ritmo. Fue el típico duelo de pretemporada, con escasas ocasiones de goles y dominio alterno. En la primera media hora de juego, solo Miguel Román amenazó con un libre directo muy centrado que Yáñez desvió sin dificultades.

Claudio Giráldez probó de inicio a varios jugadores del filial -Joel López, Óscar Marcos y Ángel Arcos-; a Aleix Febas, una de las dos caras nuevas, en el centro del campo; y a Álvaro Núñez, fichado en el mercado invernal del pasado curso y en el que el cuerpo técnico tiene depositadas muchas esperanzas tras superar su periodo de adaptación.

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El Sporting mejoró con el paso de los minutos y sobrepasado el ecuador del primer tiempo logró, por momentos, quitarle el balón al Celta, aunque sin llegar a generar peligro. En el minuto 39, tras una rápida transición, Febas buscó su primer gol como celeste con un disparo desde la frontal que detuvo Rubén Yáñez.

No fue la última para los celestes antes del descanso. El joven Ángel Arcos, tras una recuperación en el centro del campo y una gran carrera por banda izquierda, rozó el 1-0. Su disparo lo desvió a córner el defensa rojiblanco Pablo Vázquez con el cuerpo.

El Celta arrancó con otro once la segunda parte. Como en el primer amigable ante el Braga, Giráldez situó en la portería a Coke Carrillo, guardameta del filial, por delante de Iván Villar, al que la dirección deportiva sigue buscando una salida.

Los celestes se adueñaron del balón. Moriba aportó más equilibrio en la medular, y Aspas, Williot y Hugo González empezaron a entrar en juego. Fue precisamente el atacante del filial, que ya había marcado en el amistoso de Braga, quien abrió el marcador tras una asistencia de Aspas.

Tras el 1-0, el Sporting se estiró en busca del empate. Asustó con un centro muy cerrado de Iosifov y un cabezazo de Duñabeitia, dos de los jugadores de refresco en el once del argentino Nicolás Larcamón, pero el Celta conservó su renta para celebrar la primera victoria de la pretemporada.