Pagan un dineral por Nestory Irankunda, adiós a su fichaje por el Celta: operación casi cerrada

Fran Fuentes 24 JUL 2026 - 19:44h.

El conjunto celeste no puede llegar a esas cantidades

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El Celta de Vigo sondeó el nombre de Nestory Irankunda, una de las irrupciones más llamativas de Australia en el recién terminado Mundial. Junto al mediapunta Fer López y al también vigués Hugo Bueno, ambos del Wolverhampton, son tres de los fichajes en los que Marco Garcés ha trabajado en las últimas semanas. Sin embargo, la llegada del delantero del Watford se ha complicado sobremanera en las últimas horas. Y es que una mareante oferta, privativa a todas luces para las arcas del club celeste, le hará poner rumbo a Portugal.

Y es que, según avanza Nicolò Schira, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, el Sporting de Portugal se acerca a su fichaje por una cantidad que podría alcanzar los 22 millones de euros, incluidos bonus por objetivos de rendimiento individuales y colectivos. Una cifra prohibitiva para el Celta de Vigo, cuya oferta, según surgió en la prensa inglesa, estaría en torno a los 10 millones.

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En este sentido, el Sporting de Portugal también habría avanzado con el jugador sus condiciones contractuales, alcanzando un acuerdo para firmar hasta el 2031. De este modo, el interés de algunos clubes españoles como el Celta y otros ingleses habrían puesto en duda la operación, pero el conjunto lisboeta habría presionado para cerrar su fichaje cuanto antes. De ahí la importante oferta económica al Watford para evitar cualquier tipo de interferencia.

La vertiginosa carrera de Nestory Irankunda, todo un trotamundos

Así las cosas, Nestory Irankunda se ha convertido, a sus 20 años, en todo un trotamundos. No en vano el extremo, nacido en Tanzania, se marchó a jugar en categorías formativas, con apenas 14 años, a la academia Adelaide Croatia Raiders Soccer Club. Desde allí firmó por el Adelaide United para jugar en el sub 21, dando el salto al primer equipo con apenas 15 años y firmando 18 goles y seis asistencias en 61 partidos durante tres años.

Unos números que propiciaron que nada menos que el Bayern de Múnich se fijara en él, ya con 18 años, firmándolo para su equipo filial. Desde allí, seis meses más tarde, se marcharía cedido al Grasshoppers de la primera división de Suiza, donde lograría un gol y tres asistencias en 21 partidos. A su regreso, el Watford pagó tres millones de euros por el jugador de 19 años, y allí, en Championship (segunda división de Inglaterra), ha logrado cuatro goles y cinco asistencias en 42 partidos. Unos números que ahora harán que el Sporting de Lisboa tire la casa por la ventana por el jugador australiano, de apenas 20 años.