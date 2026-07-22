Juan Pérez 22 JUL 2026 - 09:39h.

El centrocampista fue trascendental desde su debut en febrero, y la plantilla le quiere de vuelta

Ya es oficial el regreso del hijo pródigo: Manu Sánchez ya es granota

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El Celta de Claudio Giráldez arranca la pretemporada con su primer amistoso y varios deberes, uno de ellos con la aprobación tanto de la propia plantilla actual como de la grada. El regreso de Fer López es uno de los grandes deseos de Marco Garcés, una operación que empieza desde el punto de vista sentimental con la petición pública de alguno de sus excompañeros tras la sonada cesión del centrocampista en Vigo en la pasada campaña.

Ilaix Moriba y Álvaro Núñez no se esconden en redes sociales con comentarios públicos para atraer de nuevo a Fer López a la dinámica celeste para volver a vestir la camiseta del Celta. En la última publicación del actual jugador del Wolverhampton, los actuales futbolistas del Celta le dejan un rastro de positividad con el anhelo de volver a compartir vestuario con él.

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El propio Moriba, en el punto de mira de muchos equipos en este mercado de fichajes, se abalanza en el post con un claro "cuándo vuelves" que denota el interés por volver a compartir el centro del campo. Tampoco se queda atrás Álvaro Núñez en un guiño más sentimental con un "Te echo de menos" que acompaña el sentir de una gran parte de la afición del Celta de cara a la próxima temporada.

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Es curioso que el mensaje sea precisamente de Ilaix a sabiendas de que su futuro está en manos del mercado, porque el Celta está dispuesto a escuchar ofertas, incluso ha aceptado la propuesta de intermediarios para mover su nombre en la Premier League. Precisamente allí apunta el futuro de Fer López, porque la llegada de César Peixoto como entrenador del Wolverhampton hace más difícil su salida.

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El convencimiento del portugués para jugar al toque apunta a mantener al español dentro de la plantilla, tanto que él mismo ha contado en los medios del club cómo está viviendo la pretemporada: "Él (Peixoto) quiere jugar al fútbol, y creo que es importante porque necesito jugar en equipos que quieran tener el balón, así que estoy contento con eso", afirmó. Aún así también dejó un guiño a que necesita "tener minutos en divisiones superiores (...) ahora que soy joven", un claro guiño al Celta para buscar una posible salida y repetir el éxito de los últimos meses.