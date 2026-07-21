Celia Pérez 21 JUL 2026 - 21:06h.

Se suma en la enfermería a Ilaix Moriba y Pablo Durán

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El Celta de Vigo sigue cogiendo ritmo esta pretemporada en unas semanas claves para terminar de definir la plantilla de Claudio Giráldez. El técnico celeste sigue dirigiendo cada sesión pendiente de un mercado de fichajes en el que Marco Garcés aún tiene más incorporaciones que realizar, pero también salidas que ejecutar. Mientras tanto afrontará amistosos, como el del pasado sábado frente al Braga, para ir sumando sensaciones, aunque no todas son positivas ya que el duelo ha dejado un lesionado en el equipo: Javi Galán.

El lateral sufrió unas molestias durante el primer partido de pretemporada y tras las pruebas realizadas el club ha informado de su lesión. El Celta ha lanzado el comunicado este martes señalando que sufre una rotura fibrilar en el recto femoral izquierdo, según reveló la ecografía que le hicieron en las últimas horas los servicios médicos del club.

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El exfutbolista de Osasuna se lesionó durante el partido amistoso del pasado sábado contra el Braga en tierras portuguesas y desde entonces ha hecho trabajo individual. Por el momento, el club no ha dado plazos para su recuperación.

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La buena noticia para el técnico Claudio Giráldez es que el centrocampistas Ilaix Moriba, que no participó en ese encuentro, ya ha empezado a realizar tareas con el grupo tras mejorar de la lesión que arrastra en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Al margen de sus compañeros continúa trabajando el delantero Pablo Durán, en la recta final de la recuperación de la lesión en el hombro izquierdo que le obligó a pasar por quirófano a finales de mayo.

Javi Galán fichó hace tres semanas por el Celta de Vigo tras haber finalizado su vinculación con Osasuna. Vuelve al club celeste firmando un contrato de dos temporadas, hasta 2028, tres años después de su marcha al Atlético de Madrid.