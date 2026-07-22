Ángel Cotán 22 JUL 2026 - 10:09h.

El capitán pondrá punto y final a su carrera al término del próximo curso

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No será una temporada más la 2026/27 para el Celta de Vigo y todos sus aficionados. Tras una larga espera, Iago Aspas confirmó su renovación con el club olívico tras pensar seriamente en la retirada. El talentoso futbolista de Moaña dudó, pero el rol que le sigue brindando Claudio Giráldez acabó siendo determinante para defender la celeste un último año. Eso y una "espinita" que le queda.

A las puertas de los 39 años, el capitán del Celta paladeará su último baile con un nuevo viaje por el continente europeo. Sin obviar su paso por Liverpool y Sevilla FC, Iago Aspas colgará las botas en el único equipo de su vida y tratará de hacerlo consiguiendo lo único que le falta.

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La "espinita" que le queda a Iago Aspas en el Celta de Vigo

Jonathan Aspas, hermano y representante de la leyenda olívica, ha reflexionado sobre la carrera de Iago en CÍES Podcast. Allí, el entorno más cercano del capitán del Celta de Vigo no da pie a la duda: ""Va a ser el último de Iago, así lo ha dicho y así lo dice y así lo entendemos todo el mundo. Dijo que ni clasificando para la UEFA Champions League. Esperamos disfrutar de él cada minuto, cada entreno. Va a pasar bastante tiempo hasta que salga un jugador que deje bastante huella".

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A renglón seguido, Jonathan Aspas desveló cuál es la última espina que le queda por sacarse al histórico atacante del club olívico: "La ola que está moviendo al Celta, que se respira...no hay un jugador con los que hable que no esté maravillado con lo que está haciendo el Celta de Vigo. Esa espinita de si se puede llegar lo más lejos posible en una competición para poder tener un título sería la guinda a una carrera sensacional".