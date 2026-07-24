Fer López no es el único fichaje del Wolverhampton que desea el Celta

Pablo Sánchez 24 JUL 2026 - 12:58h.

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El Celta de Vigo trata de meter una marcha más en el mercado. Mientras la dirección deportiva trata de aligerar plantilla de cara al nuevo curso, también trabaja en diversas operaciones para dar un salto de calidad en diferentes demarcaciones. Dos de los objetivos están en la Premier League y, curiosamente, en el mismo equipo. Al interés en que Fer López vuelva a Vigo se suma la intención de firmar a otro jugador de la tierra como es Hugo Bueno.

Según informa Mundo Celeste, el Celta anda tras los pasos del defensor vigués. Hugo Bueno se marchó muy pronto de Galicia rumbo a las categorías inferiores del cuadro inglés. Tras dar el salto al primer equipo, firmó una cesión en el Feyenoord para ganar minutos y protagonismo de la cual volvió en verano de 2025. Acumula experiencia en la Premier League y Marco Garcés lo tiene en su agenda como opción para la zaga.

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A sus 23 años, Hugo Bueno puede tener la posibilidad de volver a Vigo, su hogar. El descenso del Wolverhampton puede ayudar a que esta opción sea una realidad, pese a que hasta el momento se desconoce avance alguno sobre esta alternativa.

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La opción de Fer López

Si la opción de Hugo Bueno empieza a asomar en el horizonte, la de Fer López esperan convertirla en una realidad más pronto que tarde. El mediocentro es el gran anhelo de Claudio Giráldez y Marco Garcés trabaja en su retorno. Sin embargo, se ha topado con un escollo. Pese al descenso de categoría, el Wolves está convencido de poder revalorizar al futbolista en un mercado tan inflado como el inglés. El club celeste, a su vez, espera convencer a todas las partes en futuras negociaciones para poder contar con él en una temporada tan ambiciosa como la que se presenta en Balaídos.