El Sevilla FC ultima, ahora sí, el fichaje de Fran González

Álvaro Borrego 31 JUL 2026 - 14:26h.

El guardameta de 21 años llegará para ser el suplente de Vlachodimos y el Real Madrid se guardará el 50% de sus derechos

La eterna búsqueda de un pivote en el Sevilla

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El Sevilla FC está ultimando el fichaje de Fran González, que podría viajar directamente hasta la concentración de Países Bajos. A pesar de las dudas que se habían disparado en las últimas horas, el conjunto sevillista está concretando los detalles para la incorporación del guardameta tras la luz verde de José Mourinho. Una operación que se saldaría en condiciones similares a la de Julio Díaz, con un traspaso a bajo coste y el Real Madrid guardándose el 50% de los derechos del jugador, además de una posibilidad de recompra, según avanzaba el compañero Ben Fernandes.

Francisco Javier González, leonés de 21 años e internacional sub-21, llegó hace cuatro veranos a la cantera madridista, acredita una cincuenta de partidos con el Castilla y uno con el primer equipo, contra el Valencia en el Santiago Bernabéu en la trigésima jornada de LaLiga 2024-2025. Fran González nació el 24 de junio de 2005. Su andadura por los campos de fútbol comenzó en las categorías inferiores de la Cultural Leonesa y fue en 2022 cuando se incorporó a los juveniles del Real Madrid.

En lo que más destaca Fran González es en su gran estatura. Con casi 2 metros de altura, no únicamente destaca en el juego aéreo sino que posee una gran capacidad de reflejos y agilidad bajo los palos. Su gran rendimiento en categorías inferiores le permitió destacar en el Real Madrid Castilla y ser convocado con el primer equipo, hasta el punto de formar parte de la plantilla que ganó la última Champions League blanca y la Supercopa de Europa. Además es internacional por las categorías inferiores de la selección española.

Luis García Plaza arrancó la planificación de la nueva temporada de la mano de José Ignacio Navarro solicitando, dentro de los límites económicos del club, una importante reconstrucción de plantilla y aunque ya son varios los hombres que han llegado, el técnico espera algún refuerzo más en su concentración en Países Bajos. El guardameta debería ser el próximo en hacerlo.