Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 13:43h.

El guardameta insistió al Real Madrid para que lo dejase marchar, pese a que Mourinho apostaba por su continuidad

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Fran González y Julio Díaz han vivido este jueves sus presentaciones oficiales como nuevos jugadores del Sevilla FC. Dos apuestas jóvenes llegadas de las mejores canteras del país, el guardameta procedente del Real Madrid y el lateral del Atlético de Madrid, que ahora buscan encontrar su sitio en Nervión. Un escenario ideal para sumar minutos, coger experiencia y demostrarle a sus equipos de procedencia que estaban equivocados a la hora de privarles una oportunidad en sus primeros equipos. Sin ir más lejos, el propio portero dejó una de las anécdotas de la tarde, con esa intrahistoria de cómo se gestó su fichaje pese a la insistencia de José Mourinho, que lo quería en dinámica de primer equipo, pero la insistencia del futbolista y de sus representantes fue decisiva para hacerles ver que era lo mejor para él.

“Fue difícil, se pudo sacar hacia adelante por parte de todos, hicimos mucha fuerza. El club (Real Madrid) entendió que quería un reto, que quería estar en el Sevilla, y una opción como esta es difícil de rechazar", argumentaba el guardameta cuando fue cuestionado por la insistencia de Mourinho para que continuase en el conjunto blanco.

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Cómo han sido sus primeros días: "Ha sido muy fácil la adaptación. Tanto los directivos, cuerpo técnico, compañeros... Todos ponen muy fáciles las cosas y el equipo está con muchas ganas de sumar los tres puntos este fin de semana".

Cómo se gestó su fichaje: "Fueron con una confianza tremenda y eso hace fácil elegir el destino. El Sevilla es un histórico de España y eso hace fácil elegir".

Su competencia con Vlachodimos: "Odysseas es un gran portero, el año pasado lo hizo espectacular. Fue clave para los objetivos y es una competencia muy buena para aprender. Es súper cercano y en lo que pueda aportar creo que soy un portero que le gusta salir por arriba y participar. Estos días he intentado aprender de él, es un gran compañero. Tengo muy buen rollo con él y está dispuesto a ayudar y que aprenda de él para poder ser mejor".

Courtois, su ejemplo a seguir: "Tengo la suerte de haber tenido a Courtois, al que considero un amigo, siempre estuvo pendiente de mí y la confianza, exigiéndome y diciéndome que tengo que dar el salto y pelear por lo que yo quiero. Tenerle cerca es super bonito y bueno para mí".

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Qué espera Fran González del derbi: "El derbi aquí es puro sentimiento, se ve desde la tele que ambos van a muerte y en el campo no me quiero ni imaginar".

El vértigo del debut y los objetivos que se marca: "Los dos venimos de clubes muy exigentes y este también lo es. Todos los jugadores desean ese vértigo porque la adrenalina de tener que ganar todos los partidos es lo que todos queremos sentir. El objetivo es ir día a día, mejorar como grupo e individualmente, pero el paso que tenemos quedar es ese".