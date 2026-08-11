Tito González 11 AGO 2026 - 14:15h.

Encuesta a los sevillistas sobre cómo valoran el trabajo de José Ignacio Navarro en este primer mes de mercado

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José Ignacio Navarro ha llegado para revolucionar, de manera literal, la plantilla. El sevillano recogió el testigo de Antonio Cordón y centró sus esfuerzos en la operación salida, con el firme propósito de liberar masa salarial y encontrar acomodo para los descartes que tantos quebraderos de cabeza han levantado estos últimos años. Desde entonces, más allá de los cinco futbolistas que terminaron contrato, ha conseguido dar salida a futbolistas como Rafa Mir, Joan Jordán o Tanguy Nianzou, algo inimaginable años atrás. También se ha hecho caja con las ventas de Djibirl Sow, Juanlu Sánchez y Akor Adamas, quienes han dejado más de 30 millones en las arcas de la entidad.

Un esfuerzo que espera encontrar recompensas con una temporada tranquila, aunque todavía se atisban más movimientos antes del cierre de mercado. Lo visto hasta ahora se recibe con aprobación entre el sevillismo, quien de momento pone buena nota al trabajo de José Ignacio Navarro. Las cámaras de ElDesmarque salieron a la calle para testear el sentir de la afición, que ve brotes verdes en este nuevo proyecto.

"Hay un poco más de ilusión. Espero que empecemos a despegar y volvamos poco a poco ser lo que siempre hemos sido. Esto son ciclos. Ha estado arriba mucho tiempo y es normal que tenga un revés. Después de dos temporadas cuesta abajo uno ya empieza a subir. Mejor creo que estamos. Yo me monto en el barco de quien sea que haga no estar nervioso en la última jornada", eran algunas de las opiniones de los encuestados.

El discurso es generalmente moderado, con la mayoría de ellos apostando por una temporada tranquila, con el equipo en mitad de tabla, aunque hay quien incluso sueña con algo mucho más grande: "Yo soy optimista. Espero que este año acabemos entre los cinco primeros, juguemos la UEFA y ganemos LaLiga". Puedes verlo en el vídeo de arriba.