Basilio García Sevilla, 11 AGO 2026 - 11:08h.

El escocés es la gran apuesta de José Ignacio Navarro en su primer mercado

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El sevillismo recuerda ahora casos como los de Anton Polster, Iván Zamorano o Davor Suker. El austriaco llegó tras una temporada en el Torino después de ‘romperla’ en el Austria de Viena; el chileno lo hizo procedente del St. Gallen suizo; mientras que el croata jugaba en el Dinamo de Zagreb y no había salido de su país antes de jugar en el Sevilla FC. Más recientemente, el de Carlos Bacca fue un caso similar al llegar procedente del Brujas belga, y ahora el equipo nervionense se pone en manos de un Robbie Ure que cumple un perfil parecido antes de su llegada al de cuatro de los mejores delanteros de la historia del club.

Robbie Ure era un completo desconocido para la mayoría del sevillismo hace solo unos días, el miércoles salió su nombre como opción para el ataque y este martes se ha convertido en su delantero centro y en la primera gran apuesta de José Ignacio Navarro como director deportivo del Sevilla. Acaba de hacerse oficial su contratación, en una operación de 6,5 millones de euros fijos que podría acabar en 9,2 de cumplirse todas las variables. La confianza en el escocés es máxima.

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Quién es Robbie Ure

Robert Philip Thomas Ure nació el 24 de febrero de 2004 en una de las ciudades más futboleras de Europa como es Glasgow, escenario tres años más tarde de la segunda Copa de la UEFA ganada por el Sevilla. Se formó en la cantera del Rangers y, curiosamente, llegó a jugar un partido de la UEFA Youth League contra el equipo nervionense. Kike Salas, Juanlu, Alberto Flores, Carlos Álvarez o Manu Bueno jugaron ese partido que se llevó el Sevilla con gol del actual jugador del Levante.

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Ure debutó en el primer equipo con 18 años, pero ante la falta de oportunidades en el primer equipo se marchó al Anderlecht en 2023. Apenas jugó en la Jupiler League, pero sí en la segunda belga con el filial, marcando 11 goles hasta que en marzo de 2025 el IK Sirius apostó por llevárselo a Suecia por algo menos de 750.000 euros. 31 goles y siete asistencias en 50 partidos son sus números en la competición sueca, y antes de volar a Sevilla llevaba 15 goles en los 15 partidos de la presente temporada, en la que el Sirius es líder. Ha multiplicado su apuesta por 12 prácticamente.

Con todos esos datos, la lista de pretendientes que se ha ido completando en los últimos meses es amplia: Chelsea, Manchester City, Arsenal, Newcastle, Tottenham, AC Milan, Nápoles, Mónaco, Lille, Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas… pero el Sevilla se ha adelantado a todos ellos y el jugador ha tenido a bien seguir creciendo en LALIGA EA SPORTS.

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Ucrania, Escocia y su manera de jugar

También Ucrania le quiere pescar para su selección, ya que tiene la nacionalidad ucraniana por sus abuelos maternos. Ure no fue llamado a un Mundial en el que Escocia quedó eliminada a las primeras de cambio, sin que ninguno de sus delanteros hiciera un solo gol. Ni siquiera ha jugado con la sub 21, pero lo tiene claro. “Soy escocés, me gustaría jugar para Escocia”. Se espera que en el macroparón de septiembre y octubre sea una de las opciones del seleccionador que sustituya a Steve Clark, cuyo sucesor aún no ha sido oficializado.

Los distintos reportes sobre su juego hablan de un delantero todoterreno. Bien en el remate y también bien a la hora de jugar más alejado del área, con buena velocidad y siendo capaz de romper y correr. Mide 1,89 metros, pero para nada es el clásico delantero tanque escocés tosco. Algunos dicen que es el ‘nuevo Haaland’. Si cumple las expectativas, el Sevilla lo agradecerá en lo deportivo en el presente y en lo económico en un futuro. De momento, llega rodado, en forma y en plena racha goleadora. El sábado, ante el Rayo Vallecano, podría tener sus primeros minutos como sevillista.