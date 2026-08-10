Basilio García Sevilla, 10 AGO 2026 - 10:15h.

Lleva medio año en el Al-Ittihad saudí y quiere regresar a Europa

Joan Jordán, rumbo al Estrela Amadora

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Tras dejar prácticamente cerrada la incorporación de Robbie Ure, José Ignacio Navarro continúa trabajando intensamente en completar la delantera, la línea en la que el Sevilla FC ha mostrado más carencias en esta pretemporada. Con el fichaje de Kochorashvili en la recámara y otras posiciones por reforzar, el próximo futbolista que puede cerrar el director deportivo sevillista es George Ilenikhena.

Se trata de un joven delantero nigeriano de 19 años -cumple los 20 el próximo día 16 de agosto- que milita en el Al-Ittihad saudí, y que, según desvela ABC de Sevilla, quiere regresar a Europa tras poco más de medio año en el fútbol árabe. Ilenikhena es un nombre seguido muy de cerca por el Sevilla, que intentará la cesión del futbolista para completar una delantera confirmada por Isaac Romero, Ure y el franconigeriano.

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El Al-Ittihad está abierto a una operación en forma de préstamo con opción de compra, justo lo que buscan en Nervión, apenas unos meses después de haber pagado 33 millones de euros por su traspaso al Mónaco. Sin embargo, el delantero apenas ha participado en seis partidos, cinco de ellos saliendo desde el banquillo, y está deseando volver al Viejo Continente. El West Ham United inglés y el Schalke 04 alemán también están pendientes de su situación, pero el Sevilla les habría tomado la delantera.

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El perfil de Ilenikhena

Pese a su juventud, Ilenikhena tiene experiencia en la Ligue 1 francesa -38 partidos, cinco goles y dos asistencias-, en la Jupiler League belga -ocho goles y cinco asistencias en 28 apariciones- y en la UEFA Champions League, con 15 partidos y tres dianas en la máxima competición continental.

Nació en Lagos, Nigeria, pero a los tres años se trasladó con su familia a Francia. Se formó en la cantera del Amiens, y con apenas 16 años fue fichado por el Royal Antwerp, el campeón belga, con el que debutó en Champions, haciendo su primer gol en la competición en un partido ante el FC Barcelona disputado en Amberes. En 2024, el Mónaco pagó por él 20 millones de euros, cantidad que multiplicó año y medio más tarde al venderlo al Al-Ittihad.