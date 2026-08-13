Basilio García Sevilla, 13 AGO 2026 - 13:56h.

El director deportivo indica que puede seguir fichando sin realizar grandes ventas

Oso y Andrés Castrín, con dorsal del primer equipo del Sevilla

Compartir







El Sevilla FC ha presentado este jueves a Julio Diaz y a Fran González como nuevos futbolistas del primer equipo, y más allá de lo que han comentado los protagonistas, el interés estaba especialmente en la comparecencia de José Ignacio Navarro, que ha vuelto a hablar en público semanas después de que lo hiciera con motivo de las presentaciones de Juan Iglesias, Guridi y Sangante.

El sevillano ha hecho balance de lo que ha ido sucediendo hasta el momento, y ha tranquilizado a los más nerviosos. Todos los fichajes estarán inscritos antes del comienzo de la temporada, incluido el de Robbie Ure. “Estamos resolviendo trámites administrativos. Se solventarán en las próximas horas y hablaremos de Ure cuando se marque su presentación la semana que viene”.

PUEDE INTERESARTE Quién es Robbie Ure, de gran desconocido a delantero deseado en apenas unos días

Además de la del escocés, falta por inscribir a Juan Iglesias y a Julio Díaz, pero el director deportivo sevillista anuncia que no hay de qué preocuparse y estarán el sábado “con total seguridad”. “Se harán a lo largo del día, son trámites administrativos que irán uno detrás de otro. Se irán resolviendo y estarán a disposición del míster si lo considera”, asegura. De hecho, minutos más tarde ya apareció Juan Iglesias relacionado en LALIGA.

Y es más, aún queda límite salarial para seguir realizando incorporaciones. “El límite salarial está en disposición de incorporar a algunos jugadores, tampoco nos queremos precipitar a la hora de elegir esos jugadores. Se ha generado ese límite con las salidas e iremos incorporando jugadores, porque queremos llegar con la mejor plantilla posible al cierre del mercado”. Para ello, ni siquiera será necesario hacer una venta importante, aunque de producirse generaría más espacio. “Ahora mismo podemos acudir al mercado a día de hoy, pero tenemos que usar esos recursos de la mejor manera. Puede haber salidas y también entradas. Si genera más límite puede haber alguna salida por venta, por rescisiones, o en un traspaso menor. Esa es la capacidad para generar limite y es igual para todos los equipos”.

PUEDE INTERESARTE José Ignacio Navarro coge carrerilla y cierra la marcha de Fede Gattoni al Ascoli

La importancia de las salidas y los casos de Castrín y Oso

José Ignacio Navarro está trabajando a tope en el capítulo de salidas, como se ha visto y comprobado, y ha explicado cómo se han ido dando esos pasos. “Son un cómputo de cosas que se tienen que dar. Había que trabajar tanto en salidas como en entradas de jugadores, buscar el equilibrio deportivo y económico, dar la estabilidad que el club demandaba. Eran jugadores que consumían bastante limite sin el rendimiento esperado, y entre todos íbamos buscando la mejor salida posible”.

También se refirió a los casos de Andrés Castrín y Oso, inscritos ya como jugadore del primer equipo, y el trabajo para ampliarles sus contratos. “Son renovaciones que llevamos trabajando desde hace varios meses, nuestra intención es que renueven, contar con ellos a largo plazo. La incorporación al primer equipo es una obligación al superar los 23 años y no podrían alternar partidos con el filial. Era una obligatoriedad si queríamos contar con ellos en el primer equipo”, concretaba.