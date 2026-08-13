Basilio García Sevilla, 13 AGO 2026 - 16:03h.

El importe de la opción de compra, el principal escollo a salvar

José Ignacio Navarro se detiene en las situaciones individuales: Ejuke, Vargas, Ilenikhena o Kocho

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El mercado de fichajes sigue su curso, y en el Sevilla FC hay varios perfiles marcados para incorporar jugadores. La zona que se encuentra más despoblada es sin duda la del centro del campo, y la dirección deportiva que comanda José Ignacio Navarro trabaja para hacer fichajes en la medular, con Giorgi Kochorashvili señalado como principal candidato.

Sin embargo, no hay acuerdo aún con el Sporting de Portugal, y aunque las diferencias no parecen insalvables, sí que están ralentizando una operación que hace no tanto se daba por hecha.

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Según ha informado en el país vecino el diario Record, el principal escollo está en el importe de la opción de compra que debería afrontar el Sevilla. La idea del club nervionense es que ésta se obligatoria en función de determinados hitos que cumpla el futbolista en Nervión, y la oferta que ha realizado es de cuatro millones de euros.

Pero los lisboetas, hasta ahora, son inflexibles, y quieren que la opción ascienda hasta los 5,5 millones de euros, el mismo dinero que pagó al Levante UD el pasado verano para hacerse con los servicios del georgiano. No obstante, aunque consideran baja la oferta sevillista, sí que es suficiente para que sigan las conversaciones entre clubes.

El Sevilla cuenta a su favor con el deseo del futbolista, que quiere regresar a España para relanzar su carrera en LALIGA EA SPORTS. Kochorashvili frenó el interés del Getafe al priorizar la oportunidad de jugar en la entidad sevillista. De momento, ni siquiera fue convocado para el partido con el que el Sporting comenzó la temporada ante el CF Estrela Amadora, el nuevo equipo de Joan Jordán.

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José Ignacio Navarro pasa de puntillas por Kochorashvili

Este jueves, en la presentación de Julio Díaz y Fran González como nuevos jugadores sevillistas, José Ignacio Navarro pasó de puntillas por la figura del georgiano cuando fue preguntado por él. “Hablar de nombres propios de otros equipos no corresponde. Se está trabajando con los jugadores que dispone el míster, tenemos que seguir esa línea, pensar en el partido del sábado, no salirnos de ese discurso. Son nombres que van saliendo, centrarnos en los que están y van a jugar el sábado”.

No obstante, el director deportivo sevillista confirmó que hay espacio en el límite salarial para realizar más incorporaciones, y una en la que se trabaja es la de Kochorashvili, que había quedado relegada por la intención de incorporar cuanto antes a un segundo delantero tras Robbie Ure, pero las complicaciones con Georges Ilekhinena podría acelerar la negociación con el Sporting de Portugal.