El balón, el reloj de José Ignacio Navarro

Pepe Jiménez Sevilla, 14 AGO 2026 - 09:44h.

El Sevilla 'temporiza' operaciones... a la espera del inicio de LALIGA

Ni el "nuevo Monchi" ni ser feliz: el perfil único de Navarro en la dirección deportiva del Sevilla

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Son muchos los halagos, aunque José Ignacio Navarro intente evitarlos, los que ha recibido el nuevo director deportivo del Sevilla, son muchas las operaciones que se han cerrado durante estos meses, pero llega LALIGA y la prudencia, la paciencia y la tranquilidad mostrada hasta ahora añaden un nuevo elemento difícil de controlar: la pelotita.

Porque en el Sánchez-Pizjuán nadie esconde que quedan aún, entre salidas y llegadas, casi diez operaciones por cerrarse y, como es lógico, tampoco esconden ni evitan que todo está pendiente del balón. Como bien comentó el director deportivo en sala de prensa, en este mundo los verdaderos protagonistas son los jugadores, sí, pero también la pelotita.

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Si la dichosa pelotita este sábado entra más veces en la portería del Rayo Vallecano que en la del Sevilla, el encargado en materia de fichajes, siempre dentro de los límites legales, ganará tiempo, espacio y músculo en operaciones como la del delantero o la de Kochorashvili. De lo contrario, todo se apretará.

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Los puntos de inicio de temporada, aunque a algunos les sorprenda, valen lo mismo que los del final y, evidente, si el equipo no gana en estas primeras jornadas, el hombre para el que han hecho la plantilla, el entrenador, Luis García Plaza, empezaría a estar debilitado, en parte, por la falta de refuerzos antes de competir.

La prudencia mostrada hasta ahora, la paciencia solicitada a la hora de hablar de ciertas operaciones, dependen ahora también de la pelotita. El sábado arranca la temporada en el Sánchez-Pizjuán, pero también arranca el juicio final: si todo va bien, José Ignacio Navarro habrá hecho un gran trabajo y le quedará rematar la faena. De lo contrario... todo será un poco más negativo que en esta mañana de viernes preLiga.