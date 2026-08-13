El primer gran día de Nico Guillén

Pepe Jiménez Sevilla, 13 AGO 2026 - 21:26h.

Ante la falta de refuerzos, podría incluso ser titular ante el Rayo

El 'guiño' de Nico Guillén en pleno debate por el '16'

Compartir







Nico Guillén, ahora sí, tiene una alta probabilidad de debutar con el Sevilla. El mediocampista, uno de los nombres que más expectación e ilusión genera entre los aficionados blanquirrojos, no solo apunta a la convocatoria de Luis García Plaza para este sábado, sino que oposita incluso para er titular.

Aunque aún lejos de la situación de Miguel Sierra, que parece tener prácticamente asegurada su titularidad tras su notable pretemporada, Nico Guillén llega al estreno liguero del Sevilla ilusionado, con minutos bajo las órdenes de su entrenador y, eso sí, con altas probabilidades de debutar ante el Rayo Vallecano.

PUEDE INTERESARTE José Luis Mendilibar está en la cuerda floja y Olympiacos duda por dos españoles opuestos

Porque aunque la intención inicial del Sevilla era contar con algún refuerzo en mediocampo este sábado -Kochorashvili era el gran deseo- las horas se han ido agotando y ya podemos decir que es prácticamente imposible que García Plaza tenga algún tipo de fichaje de aquí al sábado para dicha posición.

En estas, el único que parece tener garantizado su sitio es Lucién Agoumé. El francés parece indiscutible y su acompañante saldrá, parece, entre Jon Guridi y Nico Guillén. En la ecuación, lógico, también hay que tener en cuenta a Manu Bueno, aunque el de Jerez parece tener menos opciones.

PUEDE INTERESARTE Las diferencias entre el Sevilla y el Sporting de Portugal por Kochorashvili

Una de las alternativas es, como sucedió ante el Leverkusen, que Jon Guridi aparezca como mediapunta y Nico Guillén actúe en el doble pivote junto a Lucién Agoumé, situación que colocaría, de manera directa, al chico en el escaparate.

Menos opciones, parece, tiene de aparecer en la mediapunta, posición en la que también se siente cómodo, porque para dicho puesto el mencionado Guridi y Peque Fernández tienen más posibilidades.

En resumen, con tanta calor, con la pretemporada recién finalizada y la necesidad de tener piernas frescas, parece que los minutos de Nico Guillén, tras tanta espera, están prácticamente asegurados y algo muy raro debe ocurrir para que el talento de sus botas no pise el Sánchez-Pizjuán este sábado.