Marcao reaparece con una charla pendiente con Luis García Plaza

Pepe Jiménez Sevilla, 25 AGO 2026 - 11:07h.

Juan Iglesias no se ejercitó con sus compañeros este martes

Marcao, con varias propuestas para salir del Sevilla

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Marcao vuelve al césped. El zaguero brasileño aún del Sevilla fue la gran novedad, con permiso de Giorgi Kochorashvili, en una sesión en la que Luis García Plaza continúa sin contar con Rubén Vargas, ultimando su salida al Olympiako, y en la que aún tiene una charla pendiente con el central ex de la liga turca.

Porque a pesar de que Marcao arrancó el verano junto a sus compañeros y sin descartar, su enésima lesión veraniega reactivó los fantasmas en Nervión y en el Sevilla ya nadie esconde que lo mejor para todas las partes es separar caminos.

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El propio futbolista, a diferencia de otros mercados, se lo está pensando y aunque ha tenido varias propuestas para salir del Sevilla, de momento, no se ha decidido. Cabe recordar que el ex del Galatasaray acordó reordenar su salario el pasado año, pero en esta nueva aventura busca recuperar parte de lo que un día firmó en Nervión, por lo que después de tantas lesiones y falta de regularidad, tampoco se trata de un negocio sencillo.

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Por el momento, este martes volvió a aparecer sobre el céspe para ejercitarse, de manera parcial, con sus compañeros, situación que, eso sí, no significa que vaya a volver a jugar este fin de semana ante el Atlético de Madrid.

Como sucedió con Alfon, en primer lugar, lo lógico es que el zaguero sume sesiones sin molestias -más si tenemos en cuenta su historial- y, no menos importante, en el club tampoco querrán correr riesgo alguno si aún hay alguna opción de cerrar su adiós.

Marcao, también con José Ignacio Navarro

Cabe recordar que José Ignacio Navarro acompañará a Robbie Ure y Giorgi Kochorashvili este martes en el Sánchez-Pizjuán en sus respectivas presentaciones, por lo que se espera que el director deportivo hable sobre la situación de Marcao -entre otros- este mismo mediodía, dando algo de luz a una situación que no parece tener solución inmediata.