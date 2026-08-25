Acuerdo para la salida de Obed Vargas: operación condicionada en el Atlético de Madrid

Fran Fuentes 25 AGO 2026 - 09:32h.

El mexicano se decanta por el conjunto babazorro a expensas de poder cerrar la cesión

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El Atlético de Madrid trabaja de manera exprés para tratar de certificar varias salidas que le permitan a Mateu Alemany cerrar los fichajes que aún tienen que llegar. Aún quedan pendientes la llegada de un delantero, con Nicolas Jackson como favorito, y un jugador de banda izquierda, postulándose, de nuevo, Nico González. En este sentido, el club necesita liberar masa salarial y para ello tendrá que encontrar acomodo o llegar a un acuerdo con varios futbolistas para que pongan rumbo hacia otro lugar. En este sentido, más allá del caso de José María Giménez, hay otro jugador que tiene todas las papeletas para marcharse en las próximas horas: ese es Obed Vargas.

Según informa SER Vitoria, el Deportivo Alavés tiene un acuerdo con el Atlético de Madrid y con el propio Obed Vargas para incorporar al jugador a préstamo. De momento, es un acuerdo verbal, sin nada firmado, pero cuenta con el visto bueno de Diego Pablo Simeone. Sin embargo, es una operación condicionada a una salida en el conjunto babazorro.

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Y es que la citada información apunta a que esta cesión solo se cerrará si el Deportivo Alavés certifica la salida de Antonio Blanco en este mismo mercado de fichajes. El mediocentro cordobés cuenta con varios intereses en el mercado de fichajes, siendo el del Villarreal uno de los más destacados, pero también ha tenido varias propuestas internacionales. Sin embargo, el conjunto blanquiazul aún exige a los compradores la cláusula de rescisión del jugador, que asciende a 20 millones de euros. Con el futbolista en su último año de contrato, y habiéndose negado a renovar (incluso cobrando el salario más alto de la plantilla), parece complicado que ningún equipo acceda a pagar esa cantidad cuando puede firmarle gratis dentro de seis meses para la temporada que viene.

Obed Vargas se decanta por el Alavés a la espera de resolver lo de Antonio Blanco

En este sentido, la salida de Obed Vargas hacia el Deportivo Alavés solo se terminará de certificar si la salida de Antonio Blanco se cierra. Es decir, si el conjunto babazorro rebaja sus pretensiones económicas por el cordobés y alcanza un acuerdo para cerrar su venta. De este modo, el Atlético de Madrid no se limita solamente a esperar a que el Alavés resuelva dicha situación, sino que sigue moviendo al mediocentro mexicano en el mercado.

Lo que sí es cierto es que, dentro de las propuestas con las que contaba, ha sido el propio Obed Vargas quien se ha decantado por la del Deportivo Alavés. Y es que, aunque el jugador fue ofrecido al Sevilla FC, y este club veía con buenos ojos la operación, al mexicano le gusta más la opción de jugar en Mendizorroza. Por su parte, el conjunto hispalense ha firmado recientemente a Giorgi Kochorashvili para apuntalar su centro del campo.