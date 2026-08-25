Redacción ElDesmarque Madrid, 25 AGO 2026 - 09:21h.

Los aficionados rojiblancos han criticado duramente al exjugador por este gesto

El Atlético de Madrid avanza en su plan por el delantero y la Juventus facilita el fichaje

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Marc Cucurella estuvo muy cerca de vestir de rojiblanco durante este mercado de fichajes, pero finalmente el Real Madrid consiguió hacerse con su fichaje. Ahora, una imagen junto a Álvaro Domínguez, exjugador del Atlético y miembro del entorno profesional del internacional español, ha vuelto a encender a una parte de la afición colchonera. La fotografía muestra al lateral catalán posando con la camiseta del Real Madrid junto a su familia y a Domínguez. Las reacciones no se han hecho esperar y las redes sociales se han llenado de mensajes de aficionados del Atlético que no entienden que uno de sus antiguos jugadores aparezca de esa manera con un rival.

Álvaro Domínguez forma parte del entorno de Marc Cucurella

La presencia de Álvaro Domínguez en la fotografía tiene una explicación profesional. El representante de Marc Cucurella es Aleix Piqué, socio de la agencia de representación deportiva Dupla Piqué & Domínguez la cual creó junto al propio exjugador del Atlético. Piqué acompaña al lateral desde que este tenía apenas 12 años, cuando militaba en las categorías inferiores, y ha formado parte de su carrera desde entonces. Domínguez también forma parte de ese entorno profesional y su relación con Cucurella se entiende dentro de la estructura de la agencia.

Malestar entre los aficionados del Atlético de Madrid

La reacción de la afición rojiblanca ha sido contundente. Muchos seguidores han mostrado su decepción al ver a Domínguez con la camiseta del Real Madrid y han recordado su pasado en el Atlético, llegando incluso a cuestionar que vuelva a tener reconocimiento dentro del Metropolitano.

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El tono de las críticas refleja que la imagen ha tocado un tema especialmente sensible. Para una parte de la hinchada, resulta difícil separar la faceta profesional de Domínguez de su pasado como jugador rojiblanco, especialmente al aparecer con la camiseta del eterno rival junto a un fichaje que el Atlético estuvo cerca de cerrar y que finalmente terminó en el Real Madrid.